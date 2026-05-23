الضفة: الاحتلال يعتقل عريسًا من قاعة أفراح

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، شابًا فلسطينيًا يوم زفافه من قاعة أفراح في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات من الجيش قاعة أفراح في قرية برطعة، شمالي محافظة جنين، واعتقلت العريس، يزن محمد قبها، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون توضيح أسباب اعتقاله.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون قرية مسعود، جنوب مدينة جنين، وأطلقوا الرصاص من أسلحة نارية.

وفي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، أفاد مدير مجلس قرية حوسان، رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة الشرفا عند مدخلها الشرقي، وأغلقت طريقًا فرعيًا بالسواتر الترابية.

وأضاف حمامرة، وفقًا "وفا"، أن القوات أغلقت أيضًا المدخل الرئيسي المؤدي إلى وسط القرية بسواتر ترابية وصخور، وطريقًا آخر في منطقة المشاهد قرب المدخل الغربي، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين.

وأوضح أن القرية تشهد منذ فترة تصعيدًا من جانب الجيش الإسرائيلي، شمل إغلاق منطقة المطينة على الشارع الرئيسي، وعددًا من المداخل الفرعية المؤدية إلى وسط البلدة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة الخضر بالمحافظة نفسها، وتمركزت في حارة أبو عموص ومحيط قصر المؤتمرات، دون تسجيل اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

وأضافت "وفا" أن قوات إسرائيلية "اقتحمت مخيم الدهيشة، وتمركزت في منطقة مراد، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمتسوقين قبيل عيد الأضحى".

وفي محافظة الخليل، نقلت الوكالة عن الناشط، عارف جابر، أفادته بأن "مستوطنين اقتحموا منزل المواطن عاطف جابر بمنطقة واد الحصين القريبة من مستوطنة "كريات أربع" شرق المدينة، بالتزامن مع تعزيز القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية وإغلاق أجزاء من البلدة القديمة".

كما اقتحم مستوطنون منطقة جورة الخليل شمال شرق المدينة، ونفذوا جولات استفزازية وأقاموا طقوسًا دينية، تخللتها هتافات وشتائم ضد الفلسطينيين، بحسب مصادر محلية.

ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، جرى تسجيل 1637 اعتداء خلال نيسان/ أبريل الماضي، وتشير معطيات فلسطينية إلى أن اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية، منذ ذلك الحين، أسفرت عن 1162 شهيدًا وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا.