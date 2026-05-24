تصعيد متواصل للمستوطنين بالضفة: محاولة إحراق مسجد وتخريب ممتلكات

واصل المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت مهاجمة بلدات فلسطينية، ومحاولة إحراق مسجد، وتحطيم مركبات، واقتلاع أشجار زيتون، ورعي الأغنام في أراضٍ زراعية، إلى جانب اقتحامات واعتقالات طاولت أطفالا ومسنين.

وفي أحدث الاعتداءات، هاجم عشرات المستوطنين، فجر الأحد، بلدة كفل حارس في محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية، حيث ألقوا الحجارة باتجاه منازل ومركبات المواطنين، وحاولوا إحراق مسجد البلدة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويبعدوهم عن المكان.

وقال رئيس مجلس بلدية كفل حارس، منير أبو يعقوب، إن نحو 30 مستوطنا اقتحموا البلدة فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، مشيرا إلى أنهم حطموا 6 مركبات خلال الهجوم. وأضاف أن البلدة تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات من قبل المستوطنين، وسط حالة خوف وقلق متواصلة بين السكان.

التوثيق يظهر مجموعة من المستوطنين يحاولون إحراق مسجد في كفل حارس في سلفيت



وفي سلفيت أيضا، قطع مستوطنون واقتلعوا أشجار زيتون في منطقة وادي الشاعر، فيما أقدم مستوطنون آخرون، فجر اليوم، على تحطيم مركبتين وإعطاب إطاراتهما في منطقة الجبيل بقرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس، وتعودان للمواطن محمد نظمي زين الدين.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، خرب مستوطنون للمرة الخامسة النصب التذكاري للشهيد سليمان الهذالين في خربة أم الخير، كما حطموا الأشجار المزروعة في محيطه.

ويعد الهذالين من أبرز رموز الصمود في مسافر يطا، واستشهد قبل نحو خمس سنوات بعدما دهسته آلية تابعة لقوات الاحتلال عند مدخل خربة أم الخير.

وفي بيت لحم، رعى مستوطنون أغنامهم، بحماية قوات الاحتلال، في أراضٍ زراعية ببلدة نحالين غرب المدينة، ما أدى إلى إتلاف أشجار كرمة وزيتون في منطقة “النصبة” القريبة من بانياس شرق البلدة.

تجمعات بدوية في الأغوار تواجه تصاعد اعتداءات المستوطنين ومحاولات التهجير (Getty Images)

وقال المسؤول الإداري في مجلس بلدي نحالين، وليد نجاجرة، إن البلدة تشهد خلال الفترة الأخيرة تصعيدا من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يشمل منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، واحتجاز مزارعين، وهدم غرف زراعية، والاستيلاء على أراضٍ وتجريفها.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتا وجماعين وأوصرين جنوب المدينة، وداهمت منازل وفتشتها، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة عورتا، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل حمزة راني أحمد ربيع (17 عاما) من بلدة بيت عنان شمال غرب المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بحسب محافظة القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأحد، مواطنا وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسن يوسف حسن اخليل (72 عاما)، إلى جانب الأطفال ربحي محمد ربحي عوض (15 عاما)، ومصعب صافي محمد الصليبي، وأيهم مفيد محمد اخليل، وصالح سعيد صالح زعاقيق، وجميعهم يبلغون 16 عاما، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ويأتي ذلك بعد إصابة شاب بالرصاص الحي، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال، لا سيما في المناطق الريفية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد جرى توثيق 1637 اعتداء نفذها المستوطنون وقوات الاحتلال خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ومنذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1162 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.