إصابات واعتقالات خلال مداهمات بالضفة والقدس

أسفرت العمليات عن إصابات بين الفلسطينيين، بينهم فتى أصيب بالرصاص الحي، إضافة إلى حالات اختناق واعتداءات خلال اقتحامات طالت عدة مناطق، وسط تصاعد التوتر الميداني في الضفة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح يوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقالات لعدد من الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى احتجاز سكانها والتحقيق الميداني معهم لعدة ساعات.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي طوباس وعقابا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل، واعتقلت الشاب محمد خيري صوافطة.

بالتزامن، شهدت المنطقة اقتحامات أخرى لبلدات فرعتا شرق قلقيلية، ودير أبو ضعيف شرق جنين، إضافة إلى مداهمة منزل في منطقة الهدف قرب مخيم جنين، واقتحام بلدة زيتا شمال طولكرم، حيث اعتقل الشاب يزن حازم العينبوسي.

وفي نابلس، اقتحمت قوة راجلة مخيم عسكر القديم شرق المدينة، كما داهمت قوات الاحتلال منازل في بلدة سبسطية شمال غربي المحافظة.

وتزامن ذلك مع اعتداءات نفذها مستوطنون، شملت رشق مركبات فلسطينية بالحجارة قرب قرية بورين.

أما في جنوب الضفة الغربية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة دير سامت غرب مدينة دورا.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل، بعد أن أطلقت القوات قنابل الغاز السام، وأغلقت محال تجارية، واحتجزت عددًا من الشبان، وسط عمليات تنكيل بالأهالي.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، تواصلت الاقتحامات، فيما أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الصحافي عبد الرحمن عوض ووالده خلال مداهمة منزلهما في قرية بدرس غرب رام الله، قبل نقلهما إلى المستشفى.

كما أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عامًا بالرصاص الحي خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابته في قدميه، ونقله لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.