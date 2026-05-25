المكتب الحكومي في غزة: إسرائيل تمنع دخول 70% من شاحنات الإغاثة

ذكر المكتب أن نسبة التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق دون 30%، ما يضرّ بالقدرة التشغيلية للمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية، كما أنه يحرم السكان من أداء شعائر الأضحى بمنع إدخال المواشي.

أطفال يحاولون الحصول على حصة من طعام في تكية في غزة، فيما تستمر إسرائيل بتقييد دخول المساعدات (Getty Images)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن قطاع غزة يشهد تفاقما حادا وغير مسبوق في الكارثة الإنسانية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود والأضاحي.

وشدد المكتب في تقرير له على أن هذه الأزمة انعكست مباشرة على حياة أكثر من 2.4 مليون مواطن، وأوضح أن كميات الشاحنات والوقود المدخلة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، مؤكدا تنصل الاحتلال من التزاماته بالاتفاقيات الخاصة بدخول الإمدادات.

وبيّن أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا (منها 50 شاحنة وقود)، إلا أن النسبة الفعلية لما تم إدخاله لم تتجاوز 37% من إجمالي الشاحنات، و14% فقط من كميات الوقود المتفق عليها، متهما الاحتلال بتقديم أرقام مضللة للوسطاء والهروب من الرقابة الدولية.

وذكر أن الأسبوع الماضي شهد دخول 1196 شاحنة فقط من أصل 4200 شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام بلغت 28.4%، مما أدى إلى تراجع القدرة التشغيلية للمخابز والمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية.

وعلى صعيد التحضيرات لعيد الأضحى، أكد المكتب الإعلامي وجود نقص حاد جدا في أعداد المواشي والأضاحي نتيجة منع إدخال العجول والخراف منذ سنوات، الأمر الذي أدى إلى خلوّ الأسواق منها تقريبا، وإلى ارتفاع قياسي في أسعار الكميات المحدودة المتبقية جراء انعدام التوريد وارتفاع تكاليف الأعلاف والتربية.

وطالب المكتب الحكومي في غزة المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل والضغط لفتح المعابر فتحا كاملا، والسماح بدخول المساعدات والبضائع والوقود والمواشي دون قيود، لتمكين المواطنين من العيش بكرامة وأداء شعائرهم الدينية.