الاحتلال يصادر 110 دونمات في القدس بضمنها مسجد النبي صموئيل

محافظة القدس: الأراضي المستهدفة تشمل أيضا كروما زراعية وأراضي مفتوحة، إضافة إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة

صادرت وحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي مسجد قرية النبي صموئيل في شمال القدس المحتلة من الأوقاف الإسلامية، وشمل الأمر العسكري الذي وقعه نائب قائد وحدة "الإدارة المدنية"، هيلل روت، مصادرة 110 دونمات في مركزها المسجد الذي بملكية الأوقاف.

وصادر الاحتلال الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا، شمال غرب القدس، بذريعة "المصلحة العامة"، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى "تطوير وحفظ موقع أثري" في المنطقة.

وذكرت محافظة القدس، مساء أمس الإثنين، أن الأراضي المستهدفة تشمل أيضا كروما زراعية وأراضي مفتوحة، إضافة إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة.

وهجّر الجيش الإسرائيلي سكان النبي صموئيل، في العام 1971، من القرية وانتقلوا إلى السكن في منطقة تقع شرق القرية، وأعلن الاحتلال عن القرية ومنطقتها، في العام 1995، أنها "حديقة وطنية" ونفذت إسرائيل فيها حفريات أثرية.

وينظم المستوطنون في القرية طقوسا دينية يهودية سنويا، يشارك فيها عشرات آلاف المستوطنين. واستولى الاحتلال خلال السنوات الماضية على مواقع أثرية كثيرة في الضفة الغربية وحولها إلى "مواقع تراثية يهودية"، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صادرت "الإدارة المدنية" موقع تل سبسطية التاريخي، بزعم "تطوير الموقع".

في هذه الأثناء، تتوصل إجراءات سن قانون في الكنيست لإقامة "سلطة للتراث اليهودي" في الضفة الغربية بهدف الاستيلاء على المواقع الأثرية التاريخية وتولي صلاحيات إدارتها. وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الأسبوع الماضي.

وقالت حركة "سلام الآن" في بيان إنه "نجد أنفسنا مرة أخرى أمام قرارات الإدارة المدنية، برئاسة الوزير سموتريتش، التي تهدف إلى توسيع وتعميق الضم. ومن خطط توسيع المستوطنات وإعلانات غير مسبوقة عن أراضي دولة، انتقلت الإدارة المدنية إلى الاستيلاء على مواقع تراث، والآن تتملك مواقع دينية وإحداث توتر في الأماكن الأكثر هدوءا في الضفة الغربية. وتعين وقف هذه الأفكار الخلاصية منذ فترة طويلة، وفي هذه الأثناء يبدو أن كل يوم يمر يشكل خطرا علينا ويخلق الظروف لتحويل صراع سياسي إلى حرب دينية".