شهيد برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي أثناء اقتحامها لمخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب ناصر علي كمال السعدي (30 عاما) وتسليم جثمانه لطواقم الهلال الأحمر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تسلمت شهيدا (30 عاما) من داخل المخيم، ونقلت جثمانه إلى مستشفى جنين الحكومي.

وبيّنت مصادر محلية، أن الشاب استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقتي الخاصرة والأطراف السفلية من الجسم.

وتشهد مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 27 كانون الثاني/ يناير 2025 عدوانًا إسرائيليًا واسعًا بدأ من مخيم جنين، وترافق مع عمليات اقتحام وتدمير واسعة للبنية التحتية والمنازل.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تحويل مخيم جنين إلى منطقة شبه خالية من سكانه، بعد موجات نزوح واسعة فرضتها الاعتداءات المتواصلة على المخيم، إضافة لمنع سكانه من العودة.

وفرضت تلك العمليات واقعًا إنسانيًا قاسيًا على آلاف العائلات الفلسطينية، في ظل استمرار وجود آليات الاحتلال داخل شوارع مخيم جنين، إلى جانب الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز العسكرية ومداهمة المنازل والمحلات التجارية.

وباستشهاد ناصر السعدي، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 64 شهيدًا؛ بينهم 4 من محافظة جنين، وفق معطيات مرصد شيرين المختص بتوثيق انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، وتمركزت في عدد من مناطقها.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي سوق الخضار وساحة المهد، أطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، خمسة مواطنين من مدينة نابلس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل المواطنين: محمد البلديسي من شارع التعاون، وبهجت أسعد من شارع المريج، ومعتز الأغبر من حارة القيسارية في البلدة القديمة، وعزام أبو زنط من الجبل الجنوبي، والأسير المحرر عامر أبو صالحية من منطقة خلة الإيمان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.