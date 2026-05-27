مستوطنون يحرقون مركبة وجزءًا من منزل جنوب جنين

هاجم مستوطنون خربة مسعود بجنين وأحرقوا مركبة وجزءا من منزل، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال بلدتي ميثلون وقباطية في أول أيام الأضحى، حيث حولت منزلا لثكنة، واحتجزت مواطنين، واعتقلت ثلاثة آخرين بعد مداهمات واسعة.

أحرق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، مركبة وجزءًا من منزل لأحد الأهالي في خربة مسعود جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا منازل الأهالي في الخربة الواقعة قرب قرية زبدة جنوب جنين، وأحرقوا جزءًا من منزل المواطن حسام عمارنة ومركبة، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بلدتي ميثلون وقباطية جنوب جنين.

وبحسب المصادر ذاتها، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون، ونشرت فرق المشاة في البلدة القديمة وشارع المقاهي، وداهمت منزلا قرب محطة المحروقات، وحوّلته إلى ثكنة عسكرية، كما داهمت عددًا من المنازل، واحتجزت عددا من الأهالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وداهمت منازل فيها، واعتقلت ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم بعد.

وبالتزامن، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة جنين، وانتشرت في عدة شوارع.