140 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال

أدى 140 ألف مصل صلاة الأضحى بالمسجد الأقصى وسط قيود إسرائيلية مشددة، واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي بدائرة الأوقاف فراس الدبس وسيدة بعد الاعتداء عليها، فيما سلمت الصحافي سيف القواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد واستدعاءً للمخابرات.

أدى 140 ألف مصل، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات الاحتلال العسكرية، والحواجز الحديدية التي تُقيد دخولهم.

وعلّت التكبيرات إيذانا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات الاحتلال.

(Getty Images)

وامتلأت باحات المسجد بالمصلين، وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد.

فيديو من المسجد الأقصى المبارك وباحاته، حيث أدّى أكثر من 140 ألفا صلاة العيد، رغم تضييقات الاحتلال.



للتفاصيل: https://t.co/suTzmni2u8 pic.twitter.com/iP8PO5f8X4 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 27, 2026

وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، تنظيم حركة الدخول والخروج.

(Getty Images)

وتواصل سلطات الاحتلال فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

قوات الاحتلال تعتقل سيدة وصحافيا من دائرة الأوقاف

في السياق، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سيدة وصحافيا من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي فراس الدبس، من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، إضافة إلى سيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

(Getty Images)

وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت الصحافي سيف القواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، كما سلّمته استدعاءً لمقابلة مخابرات الاحتلال الساعة العاشرة من صباح اليوم، عقب اقتياده من داخل باحات المسجد الأقصى.