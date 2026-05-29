اعتقالات واقتحامات للاحتلال بالضفة واعتداءات للمستوطنين

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في قلقيلية ونابلس، وتقتحم بلدات في جنين وسلفيت وبيت لحم، فيما هاجم مستوطنون بلدات قرب نابلس وحطموا مركبات المواطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين في بلدات بمحافظة نابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي ومداهمة عدد من الأحياء السكنية. وشملت الاعتقالات الأسرى المحررين علي نزال، وإسلام مراعبة، وتوفيق عفانة، ورزق أبو سمرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وخلال الاقتحام، نشرت قوات الاحتلال قناصتها في عدة مواقع داخل المدينة، كما علّقت منشورات تهديدية قبل انسحابها بعد عملية مداهمة استمرت نحو ساعتين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة عبير أحمد الأسدي والمواطن محمد أمين محمود الأسدي، بعد اقتحام مخيم العين غرب المدينة ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، كما استولت على مركبة تعود لأحد المعتقلين.

وفي جنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وحطمت محتوياتها قبل الانسحاب، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، في إطار الاقتحامات المتواصلة لبلدات المحافظة.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حرملة جنوب شرق المدينة، وتمركزت في عدد من أحيائها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون بلدات سبسطية والناقورة شمال غرب نابلس، وبيتا جنوب المدينة، حيث أقدموا على تحطيم عدد من مركبات المواطنين وإعطاب إطاراتها، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.