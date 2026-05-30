المنازل السبعة تقع في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال القدس وكانت مأهولة بالسكان وتعود ملكيتها لعائلة عوض الله.

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، عائلة فلسطينية في قرية قلنديا شمال القدس على هدم سبعة منازل تعود لها ذاتيًا، بذريعة البناء من دون ترخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت محافظة القدس بأن المنازل السبعة تقع في المنطقة الشرقية من القرية، وكانت مأهولة بالسكان وتعود ملكيتها لعائلة عوض الله.

وبحسب المحافظة، هدمت العائلة ستة منازل صباح اليوم، فيما كانت قد هدمت منزلاً سابعًا، أمس الجمعة، تجنبًا لتحمل تكاليف الهدم والغرامات المالية التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم.

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم 7 منازل ذاتيًا pic.twitter.com/N8O0Gnj3Un — موقع عرب 48 (@arab48website) May 30, 2026

وتواصل سلطات الاحتلال، توضّح المحافظة، سياسة الامتناع عن منح الفلسطينيين تراخيص البناء في القدس، بالتزامن مع إصدار أوامر هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية أو إجبار أصحابها على هدمها ذاتيًا.

وتؤكد مؤسسات فلسطينية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تستهدف التضييق على الفلسطينيين في القدس ودفعهم إلى هجرة المدينة، مقابل التوسع الاستيطاني في القدس ومحيطها.