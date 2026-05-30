الضفة: مداهمات واعتقالات ومستوطنون يهاجمون المنازل

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فجر اليوم السبت، اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال، بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون على منازل وممتلكات الأهالي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وبحسب "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، هاجم مستوطنون عدة منازل في منطقة بئر فوزا ببلدة بيتا، ورشقوها بالحجارة، كما حطموا عددًا من المركبات المتوقفة أمام المنازل.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بعد اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم أمين سر حركة "فتح" في إقليم قلقيلية، محمود الولويل، وعضو الإقليم، محمد نزال، إضافة إلى محمود أبو لبدة والفتى يامن زياد داود.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سمارة العباس ومحمد رفعت العباس من ضاحية شويكة شمال المدينة، عقب مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدد من شوارعه وسيرت دوريات راجلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.