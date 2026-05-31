استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند جدار الفصل في الرام

استشهاد الشاب عماد حمدان (26 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في بلدة الرام، التي تشهد باستمرار ملاحقات وإطلاق نار بحق فلسطينيين يحاولون الوصول إلى القدس أو عبور الجدار.

استشهد الشاب عماد هارون حمدان (26 عاما) بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جدار الفصل ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المصادر بأن الشهيد حمدان من سكان قرية سالم شرق نابلس، واستشهد إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال أثناء محاولته اجتياز الجدار الفاصل للوصول إلى القدس.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة شبانا وهم يحاولون إخلاء المصاب، الذي بدا فاقدا للوعي بعد إصابته بالرصاص الحي في الفخذ، فيما أفادت المصادر بأنه فقد كمية كبيرة من الدم قبل نقله من المكان.

وتشهد منطقة جدار الفصل في بلدة الرام بشكل متكرر حوادث إطلاق نار وملاحقات بحق فلسطينيين يحاولون الوصول إلى القدس أو عبور الجدار بحثا عن العمل داخل المدينة أو في الداخل.

الشهيد عماد هارون حمدان

وتفيد معطيات "الاتحاد العام لعمال فلسطين"، بمقتل أكثر من 50 عاملاً، واعتقال ما يزيد عن 38 ألفا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الأول من مايو/ أيار الجاري.

ويعد جدار الفصل في الرام أحد أبرز نقاط العبور غير النظامية إلى القدس المحتلة، حيث يلجأ فلسطينيون إلى تسلقه بواسطة سلالم وحبال لتجاوز القيود الإسرائيلية المشددة على الدخول إلى المدينة، لأغراض العمل، رغم المخاطر المرتبطة بالسقوط أو الملاحقة أو التعرض لإطلاق النار.

ويحيط بمدينة القدس جدار إسمنتي وأسلاك شائكة أقيم معظمها داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتقول إسرائيل إنه شُيّد لدواعٍ أمنية، بينما يؤكد الفلسطينيون وهيئات دولية أنه أدى إلى عزل تجمعات فلسطينية وضم مساحات واسعة من الأراضي المحتلة.