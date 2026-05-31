مستوطنون يقتحمون الأقصى ويغنون النشيد الوطني رافعين أعلام الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتخلل الاقتحام غناء المستوطنين النشيد الوطني الإسرائيلي، "هتكفاه"، من أمام مسجد قبة الصخرة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 199 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونظّموا جولات استفزازية في باحاته.

وأشارت إلى أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، ورفعوا علم الاحتلال ورددوا النشيد الإسرائيلي في باحاته.

مستوطنون يرفعون علم الاحتلال أمام قبة الصخرة المشرفة خلال اقتحامهم #المسجد_الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/O2P0sHowdQ — المسجد الأقصى (@AqsaMosq) May 31, 2026

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين المقتحمين التقطوا الصور عند الرواق الغربي للأقصى خلال الاقتحامات، وفي تلك الأثناء شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، بهدف إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد، التي تستهدف فرض واقع جديد بالقوة داخله، وتكريس سيطرة الاحتلال على المقدسات الإسلامية في القدس.