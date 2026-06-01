اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الميداني في مختلف المناطق، وسط استمرار المواجهات والاقتحامات المتكررة خلال الفترة الأخيرة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل، إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشهدت بعض المناطق في الضفة عمليات هدم لمنازل ومنشآت وإجراءات عسكرية رافقها احتجاز للسكان والتفتيش داخل المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات مديانية.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة برفقة جرافات عسكرية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية في منطقة الحسبة على إخلائها قبل تنفيذ عمليات هدم طالت عددا منها، ما أدى إلى أضرار واسعة في المنطقة.

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في مدينة طوباس وبلدتي اليامون والزبابدة في محافظة جنين، وداهمت منازل خلال عملياتها.

وفي محافظة الخليل، فرضت قوات الاحتلال حظر تجوال في بلدة بيت أمر وأجبرت أصحاب المحال على إغلاقها، كما اقتحمت مخيم العروب واعتقلت الفتى محمد حربي الكدناوي.

وشهدت بلدة بيت عوا إطلاق نار وقنابل غاز خلال اقتحامها، فيما داهمت القوات منزل عائلة الشهيد أمجد جواد النتشة في مدينة الخليل.

أما في القدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الجيب وبيت عنان شمال غربي المدينة، واعتقلت أربعة شبان على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس بعد توقيفهم والتدقيق في هوياتهم.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري وحي أم الشرايط، وأطلقت قنابل الإنارة خلال اقتحام قرية عبوين شمال غربي المدينة.

بالتزامن مع ذلك، نفذ مستوطنون جولات استفزازية في تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة شرقي رام الله، وسط استمرار التوتر في مختلف مناطق الضفة الغربية.