مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية جديدة شمال أريحا ويواصلون اعتداءاتهم بالضفة

يستمر عدوان المستوطنين في الضفة الغربية على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم بالاتساع، وأفادت مصادر فلسطينية بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال أريحا، وتسجيل عدة اعتداءات على المواطنين في مواقع مختلفة في الضفة الغربية.

أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجا شمال مدينة أريحا اليوم الإثنين، في خطوة جديدة ضمن مساعي فرض واقع استيطاني جديد وتوسيع عمليات السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في تصريحات صحفاية، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا المنطقة مستعينين بآليات ومعدات ثقيلة، ونفذوا أعمال تجريف واسعة للأراضي بهدف تثبيت البؤرة الاستطيانية الجديدة.

وأشار مليحات إلى أن بلدة العوجا باتت محاطة بسبع بؤر استيطانية رعوية، مؤكدا أن هذه البؤر تعد من أبرز الأدوات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال ومستوطنوه للتضييق على المواطنين الفلسطينيين، ومحاصرة مصادر رزقهم الذي يجسد تهديدا مباشرا للوجود الفلسطيني في مناطق الأغوار.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون صباح اليوم بلدة بورين جنوب نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستوطنين هاجموا البلدة صباحا، ومنعوا المزارع محمد رجب زبن من العمل في أرضه، كما حاولوا الهجوم على أحد المنازل في القرية وإلا أن المواطنين تصدوا لهم.

وشهدت ساعات الصباح جولات متزامنة من الاعتداءات والاقتحامات للمستوطنين، ومنها جولات استفزازية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وسط قيود صارمة فرضتها قوات الاحتلال.

كما واصلت مجموعات المستوطنين المسلحين ملاحقة الرعاة والمزارعين الفلسطينيين في عدة مناطق محاذية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية من جيش الاحتلال. في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية الهادفة إلى قضم المزيد من الأراضي بالضفة الغربية، وتفريغها من سكانها.