اعتقالات بالضفة تطال العشرات بينهم 4 طالبات جامعيات

ترافقت الاقتحامات مع عمليات تفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها، إضافة إلى اعتداءات واحتجازات ميدانية في عدد من المحافظات، وسط توتر متصاعد في مختلف المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم أربع طالبات جامعيات، إلى جانب عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل المواطنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الطالبات نتالي أبو دية، وجولان أبو عواد، وسما صافي من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد مداهمة منازلهن وتفتيشها، كما اعتقلت الطالبة ليلى خليل عقب اقتحام منزل عائلتها في بلدة بيتونيا غرب المدينة.

وفي رام الله أيضا، اقتحمت القوات قرية المغير شمال شرق المدينة، حيث داهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها، وسط اعتداءات على السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن مصطفى أبو راضي وعددا من أفراد عائلته تعرضوا للضرب خلال مداهمة منزلهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.

وفي محافظة نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت تسعة مواطنين، عُرف منهم يامن خالد أبو ترابي، وزبيد سعود ترابي، ومحمد نبيل غانم، وحلمي أيمن هندي، وكريم مهند غانم، وأيمن وصفي ترابي، وخليل وصفي ترابي، ومحمد أكرم ترابي، وكريم منذر ترابي.

كما داهمت القوات منزل المواطن أسامة حلاوة في منطقة نابلس الجديدة وصادرت مركبته، إضافة إلى مصادرة مركبة أخرى خلال اقتحام منطقة جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت القوات عددا من الشبان، بينهم نهاد سليم ويوسف شلبي بعد مداهمة منزليهما في بلدة عتيل شمال المدينة، كما اعتقلت الأسير المحرر محمد سعيد شلباية من عزبة الجراد شرق طولكرم، والمواطن أسيد عارف من مخيم نور شمس، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر عبد اللطيف نافع حمدان من حي الصوانة في المدينة على يد قوة خاصة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال منطقة جبل أبو ظهير داخل المدينة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة وداهمت منازل المواطنين داخله، كما نفذت عمليات اقتحام ومداهمة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط انتشار عسكري في المنطقة.