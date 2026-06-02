حرق مركبات واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة الغربية

صعد مستوطنون، يوم الثلاثاء، من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في سلسلة هجمات شملت إحراق مركبات، وتخريب أراض زراعية، والاعتداء على الأهالي.

وفي محافظة رام الله، أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق مركبتين في قرية أم صفا شمال غربي المدينة، إلى جانب كتابة شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل والأبواب.

خط شعارات عنصرية وتحريضية على الجدران (مواقع التواصل)

ووفق مصادر محلية، فقد تسللت مجموعة من المستوطنين إلى وسط القرية بعد منتصف الليل، وأضرمت النار في مركبة رئيس المجلس القروي مروان صباح، ومركبة المواطن محمد نمر، ما تسبب بأضرار جسيمة فيهما.

وفي نابلس، أفادت منظمة “البيدر” الحقوقية بأن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم منطقة رأس القرع شرق بلدة دوما جنوب المدينة، برفقة قطعان من الأبقار.

وأوضحت أن المستوطنين أدخلوا مواشيهم إلى أراضي المواطنين الزراعية، ما أثار مخاوف الأهالي من إلحاق أضرار بمحاصيلهم وممتلكاتهم، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف الأراضي الزراعية في محيط البلدة.

وفي محافظة الخليل، شهدت عدة مناطق اعتداءات متفرقة من قبل المستوطنين، أسفرت إحداها عن إصابة سيدة بجروح بعد إصابتها بحجر في الرأس، جراء رشق مركبات المواطنين بالحجارة على طريق “كف 35” شمال المحافظة، كما تسببت الهجمات بأضرار لعدد من المركبات.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون برفقة قوات الاحتلال أراضي زراعية في خربة القط ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط حالة من التوتر في المنطقة.