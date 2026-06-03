الاحتلال يمدد اعتقال لاعبة المنتخب الفلسطيني رند الحلواني

مدد الاحتلال اعتقال اللاعبة الفلسطينية رند الحلواني لغاية يوم الجمعة، وذلك بعد استدعائها للتحقيق يوم الثلاثاء، قبل أن يتم اعتقالها وتحويلها إلى المحكمة.

مددت السلطات الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، اعتقال لاعبة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للسيدات رند الحلواني حتى يوم الجمعة المقبل.

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وقالت محافظة القدس في بيان، إن إسرائيل قررت تمديد اعتقال لاعبة المنتخب الوطني رند الحلواني حتى الجمعة.

وأوضحت أن الحلواني استُدعيت الثلاثاء إلى التحقيق في مركز شرطة "تل بيوت" غرب مدينة القدس، قبل أن يتم اعتقالها وتحويلها إلى المحكمة، التي قررت تمديد احتجازها لعدة أيام.

ولم يوضح البيان أسباب استدعاء أو مبررات اعتقال اللاعبة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن "قوات الاحتلال اعتقلت، الثلاثاء، اللاعبة السابقة في المنتخب الوطني للسيدات نتالي أبو دية"، وهي طالبة في جامعة بيرزيت شمالي رام الله، وذلك عقب مداهمة سكنها.

وأضاف الاتحاد أنه جرى كذلك اعتقال اللاعبة رند الحلواني بعد استدعائها للتحقيق في مركز شرطة "تل بيوت" في القدس.

وأشار إلى أن "هذه التطورات تأتي في ظل استمرار قيود تفرضها سلطات الاحتلال على حركة الرياضيين الفلسطينيين"، من بينها منع اللاعب مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا برفقة بعثة "نجوم فلسطين"، بعد توقيفه على معبر الكرامة والتحقيق معه قبل منعه من المغادرة.

ومنعت السلطات الإسرائيلية أبو سالم من السفر إلى إيطاليا برفقة منتخب "نجوم فلسطين"، للعب مباراة إنسانية وتضامنية أمام منتخب "نجوم نابولي"، في فعالية تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن الإنساني والرياضي؛ وفق تقارير صحافية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وهجماتهم في الضفة الغربية، ما أدى لاستشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666، واعتقال 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا؛ بحسب المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.