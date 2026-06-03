هدم منازل ومنشأة بالقدس ومستوطنون يهاجمون قرية المنية

شهدت قرية المنية جنوب شرق بيت لحم اعتداءات من مستوطنين استهدفت منازل فلسطينيين بالحجارة وأثارت حالة من الهلع بين السكان، دون تسجيل إصابات. ويأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وتزايد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلين ومنشأة تجارية في بلدة جبع شمالي القدس المحتلة، ضمن عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة.

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وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في قرية المنية بالضفة الغربية، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف السكان وممتلكاتهم.

كما تواصل سلطات الاحتلال توسيع سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية، بهدف تعزيز النشاط الاستيطاني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وسط تصاعد التوتر والاعتداءات على الأرض والإنسان.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزل المواطن زياد سلطان في بلدة جبع شمال القدس، وهو مبنى مكوّن من طابقين كانت تقطنه أسرتان يضمان 13 فردا، إضافة إلى مشغل تجاري.

وأوضحت أن المنزل قائم منذ 11 عاما، وأن صاحبه كان قد دفع قبل أسبوع غرامة مالية فرضتها عليه سلطات الاحتلال بقيمة 10 آلاف شيقل، قبل أن يتلقى لاحقا إخطاراً بهدمه بذريعة البناء دون ترخيص.

وأضافت المحافظة أن عمليات الهدم في القدس وضواحيها والضفة الغربية تشهد تصاعداً مستمراً تحت ذرائع البناء غير المرخص أو الإقامة في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها رصدت خلال أبريل الماضي 33 عملية هدم وتجريف، بينها حالات هدم ذاتي قسري وأخرى نفذتها آليات الاحتلال وبلدياته.

مستوطنون يهاجمون قرية المنية وتصاعد في اعتداءات الضفة

صعد المستوطنون، الأربعاء، من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة، ضمن موجة متواصلة من الهجمات التي تستهدف القرى والتجمعات السكنية.

وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، خاصة الأطفال، دون تسجيل إصابات.

وتشهد القرية، بحسب مصادر محلية، اعتداءات متكررة خلال الفترة الأخيرة، شملت مهاجمة المنازل ورعاة الأغنام ومحاولات دهس، في ظل تصاعد عام لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية، خصوصاً في محافظات نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل.

ويطالب أهالي القرية بتوفير الحماية لهم ووقف هذه الاعتداءات المتكررة التي باتت تشكل تهديداً يومياً لحياتهم وممتلكاتهم.