اقتحامات واعتقالات بالضفة واليامون تحت الحصار

شهدت مناطق عدة في الضفة حملة اقتحامات إسرائيلية واسعة تخللتها عمليات دهم واعتقال وانتشار عسكري في عدد من المدن والبلدات، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون على أراضٍ وممتلكات فلسطينية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، ترافقت مع عمليات دهم واعتقال، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق.

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واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، وقرى دير جرير والطيبة شرق وشمال شرق رام الله، إضافة إلى منطقة عين عرب في الخليل ومدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

كما نفذت عمليات مداهمة في محافظة جنين، شملت حي خروبة وحي الزهراء داخل المدينة، إلى جانب اقتحام قرية رمانة غرب جنين.

وفي تطور ميداني لافت، تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى بلدة اليامون غرب جنين، وحاصرت منزلا قبل أن تطلق النار بكثافة باتجاهه، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بتصاعد الدخان من المنزل إثر انفجار داخله، قبل أن تعتقل قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من المكان المحاصر.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة عبر حاجز عورتا، مدعومة بجرافة عسكرية وقوات كبيرة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

كما اقتحمت قرية تلفيت جنوب المدينة، فيما شهدت قرية عورتا وبلدة بيتا المجاورتان تحركات للمستوطنين تخللتها اعتداءات على ممتلكات زراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا بركسا زراعيا في منطقة قماص بمحيط بلدة بيتا، فيما تصدى شبان فلسطينيون للهجوم.

كما أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية على الأطراف الشرقية لقرية عراق بورين جنوب نابلس.

وفي بيت لحم، أصيب خمسة مواطنين جراء اعتداء نفذته قوات الاحتلال بالضرب على أفراد من عائلة في منطقة الدوحة.

وأوضحت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في ظل تصاعد التوتر الميداني في الضفة الغربية، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات، بالتوازي مع تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم.