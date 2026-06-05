إصابتان إحداهما خطيرة بهجوم لمستوطنين غرب الخليل

في اعتداء جديد للمستوطنين، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بالضرب في إذنا، فيما واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال والاقتحام في عدة محافظات، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وأراضيهم ومصادر المياه.

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في البطن ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب آخر جراء الاعتداء عليه بالضرب، خلال هجوم نفذه مستوطنون في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، اليوم الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الضفة الغربية المحتلة حملة اعتقالات واقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتداءات متفرقة للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت طواقم "الهلال الأحمر" بأنها نقلت المصابين في إذنا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي المنطقة ذاتها، واصل مستوطنون مسلحون، لليوم الثاني على التوالي، حراثة أراضي المواطنين ورفع أعلام إسرائيل في الجلاطية، فيما أغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، تمهيدا للاستيلاء عليها.

مستوطنون يقتحمون منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، ويطلقون مواشيهم في الأراضي والمحاصيل الزراعية.



للتفاصيل: https://t.co/PdcD9zj3Ag pic.twitter.com/QZQaPZf7yF — موقع عرب 48 (@arab48website) June 5, 2026

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي موفق دراغمة (26 عاما) من مدينة طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. كما اعتدى أربعة مستوطنين بلباس عسكري على شابين أثناء حراستهما مضخة مياه بئر ارتوازي في منطقة عاطوف جنوب شرق المحافظة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن المستوطنين اعتدوا على الشابين قبل مداهمة غرفة الكهرباء الخاصة بالبئر والعبث بلوحة الكهرباء، ما أدى إلى توقف ضخ المياه.

وأضاف أنهم داهموا مساكن خمس عائلات في خربة الرأس الأحمر القريبة، واعتدوا على سكانها، ودمروا شبكات الكهرباء وأتلفوا كاميرات المراقبة، وهددوا الأهالي بالرحيل خلال أيام، كما دمروا أجزاء من خط المياه الواصل إلى المساكن والأراضي الزراعية شرق عاطوف.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين محمود أسامة نعيرات (17 عاما) وسامر رائد ربايعة (15 عاما) من بلدة ميثلون جنوب المدينة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل وتحطيم محتوياتها.

مستوطنون يسرقون محاصيل زراعية من أراضي المواطنين في منطقة الفرش بمسافر يطا جنوب الخليل.



للتفاصيل: https://t.co/PdcD9zj3Ag pic.twitter.com/TqmBfVOsdj — موقع عرب 48 (@arab48website) June 5, 2026

كما اقتحم مستوطنون أراضي زراعية بين قريتي مركة والزاوية جنوب جنين وتجولوا فيها، فيما شهدت بلدتا فحمة وكفر راعي اقتحامات متكررة من المستوطنين للأراضي الزراعية، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي منذ إعادة إقامة مستوطنة "ترسلة" قرب جبع جنوب جنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة، بعد مداهمة منازل في مخيم بلاطة ومخيم عسكر الجديد وبلاطة البلد ومنطقة المساكن الشعبية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية بأن المعتقلين هم: وائل عرايشي، وأسيد الرفاعي، ومؤمن قدورة، وهشام عواد. كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق المؤدية إلى قرية قصرة، وعند مفترق بلدة عقربا جنوب نابلس، وكذلك عند مفترق زعترة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين خلال اقتحام بلدة بروقين غرب المحافظة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وقالت مصادر محلية إن المعتقلين هم: علي شيخ عمر، وإسلام جمال، ووجيه سمارة، وتيسير سمارة، ورامي رضا، وجميل سمارة، والطفل عبيدة رائد عبد الله.

مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية إلى منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، ويمنعون الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.



للتفاصيل: https://t.co/PdcD9zj3Ag pic.twitter.com/wrErAwKhJa — موقع عرب 48 (@arab48website) June 5, 2026

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خضر أحمد صباح (55 عاما) ونجليه كرم (17 عاما) ومعاذ (24 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وأغلقوا الموقع وأدوا طقوسا تلمودية داخله.

وتشهد المنطقة خلال الأيام الأخيرة تصعيدا في اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال، كان من بينها اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وعدد من أعضاء الكنيست، إضافة إلى مهاجمة المتنزهين في محاولة لترهيبهم ومنعهم من العودة إلى المنطقة.