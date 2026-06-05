استشهاد شاب برصاص الاحتلال في منطقة رام الله واحتجاز جثمانه

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال اقتحامها قرية بيتين شرق مدينة رام الله، ما أسفر عن استشهاد شاب (18 عاما).

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس – الجمعة، خلال اقتحامها قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان، أطلقها خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما تسبب باحتراق أرض زراعية وسط القرية، واستشهاد شاب.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عاما) برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه.

وأقر جيش الاحتلال بقتل فلسطيني بزعم "إلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية في شارع رئيس"، وقال إنه يقوم بمطاردة فلسطينيين آخرين.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مساء الخميس، مركبات فلسطينيين في الطريق الواصل بين قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ومدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة مركبات تعرضت لأضرار مادية إثر رشقها بالحجارة من قبل مستوطنين في منطقة "واد الشاعر"، حيث يقوم مستوطنو بؤرتين استيطانيتين أقيمتا قبل عدة أشهر في المنطقة، بشكل يومي بإغلاق الطريق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومزروعاتهم.

وهاجمت قوات الاحتلال مساء، الخميس، بيت عزاء في قرية عنزا جنوب جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهاجمت منزلا يقام فيه بيت عزاء لأحد المتوفين فيها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أجبر المتواجدين في المكان على المغادرة، كما أطلقت قنابل الغاز في شوارع عنزا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر صحافي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار، وتمركزت في منطقة المثلث، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.