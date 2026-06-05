3 مصابين أفراد عائلة أحدهم رضيع بحالة حرجة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

أطلقت قوات الاحتلال النار على أفراد عائلة في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات إحداها لرضيع (7 شهور) وصفت حالته بالحرجة.

من مكان إطلاق الاحتلال النار على العائلة (شاشة)

أصيب 3 فلسطينيين أفراد عائلة واحدة أحدهم رضيع (7 شهور) وصفت حالته بالحرجة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتهم في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في أحياء المثلث، والديرية، ووسط البلد، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على أفراد عائلة ووقوع 3 إصابات إحداها حرجة لرضيع (7 شهور) pic.twitter.com/82kPzNWrNW — موقع عرب 48 (@arab48website) June 5, 2026

وأصيب شاب بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دورا القرع شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة مشاة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع، وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية صوب منطقة العين، ما أدى لإصابة شاب بشظية رصاص حي في رأسه، ووصفت حالته بالمستقرة.

وهاجم مستوطنون مساء الجمعة الفلسطينيين وممتلكاتهم بمنطقة "الخلة" بمحيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية بعدة آليات عسكرية من مدخلها الشرقي الرئيس، وانتشرت في شارع حي كفر سابا، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بين منازل المواطنين.