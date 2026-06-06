الضفة | المستوطنون نفذوا 551 اعتداء خلال الشهر المنصرم

أفادت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، السبت، بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1659 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بينها 551 اعتداء نفذها مستوطنون.

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وأوضح رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في التقرير الشهري للهيئة، أن اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2026 بلغت 2567 اعتداء، وأسفرت خلال أيار/ مايو عن استشهاد فلسطينيين اثنين في محافظتي سلفيت ورام الله، ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد مستوطنين منذ بداية العام إلى 17.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين خلال الشهر الماضي شملت 380 عملية تخريب وتجريف للأراضي، و78 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات فلسطينية، إلى جانب اقتلاع وتخريب وتسميم 7222 شجرة، بينها 3317 شجرة زيتون.

كما أفاد بأن المستوطنين حاولوا إقامة 12 بؤرة استيطانية جديدة خلال أيار/ مايو، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي، تركزت في محافظات نابلس وسلفيت والخليل وبيت لحم ورام الله وقلقيلية.