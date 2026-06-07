المزارعون الفلسطينيون يعجّلون الحصاد خشية أن يحرقه المستوطنون

يروي حمد جازي من قرية الساوية في الضفة الغربية المحتلة عن تغيّر طبيعة موسم الحصاد، في ظل تصاعد عدوان المستوطنين وجنود الاحتلال، وتقييد حركة الفلسطينيين في بلادهم، قائلا: "صرنا نسرق زيتوننا أو زرعنا".

مزارعان فلسطينيان يحصدان القمح في مسافر يطا، جنوب الخليل، أيار/ مايو (Getty Images)

يسابق حمد جازي وأبناء أشقائه الوقت لحصد محصولهم من القمح تحت الشمس الحارقة في الضفة الغربية المحتلة، مستعينين بمذار وحصّادة متواضعة الحجم، خشية أن يُضرم مستوطنون إسرائيليون النار في حقلهم.

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وهذا بعدما شهدت الفترة الأخيرة حرق مستوطنين إسرائيليين متطرفين للمحاصيل في عدد من الحقول في المنطقة، ما جعل جازي يقلق من أن يلقى محصوله المصير نفسه.

وجدير بأن يُذكر أن جازي من قرية الساوية في وسط الضفة الغربية المحتلة، التي تقع في وادٍ تطلّ عليه تلال تعلوها 3 مستوطنات.

وتحدث جازي إلى وكالة "فرانس برس" قائلا إن: "المستوطنين أشعلوا النار أمس وأول من أمس في الصباح"، واستذكر مواسم الحصاد القديمة والتحوّل الذي طرأ عليها، حين قال: "قبل 10 أو 15 أو 20 عاما نتذكر كيف كانت هذه المواسم، (كانت) مواسم خير، اليوم أصبحنا نتسابق مع الزمن؛ نريد إنهاء الحصاد بسرعة والرحيل".

وبالإضافة إلى نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وفي ظل ما تصفه جماعات حقوقية بالإفلات من العقاب، يقوم مستوطنون بمضايقة المجتمعات الفلسطينية الريفية وتخريب الممتلكات والمحاصيل وارتكاب أعمال حرق متعمد، وأحيانا القتل.

ويعدّ عام 2026 واحدا من أكثر الأعوام عنفا حتى الآن بكل المقاييس، مع بلوغ متوسط عدد الهجمات 6 هجمات يوميا، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أوتشا".

ويأتي تصاعد العنف في الضفة الغربية بالتزامن مع انتشار المستوطنات، التي يهدد جزء من الطبقة السياسية الإسرائيلية بضمها رسميا.

ويقوم مستوطنون في مناطق ريفية بتخريب الممتلكات وإشعال الحرائق، وفي بعض الأحيان يبثون الرعب في القرى، كما يظهر في مقاطع فيديو تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وينشرها أحيانا الجناة أنفسهم.

من اعتداء جندي إسرائيلي ومستوطنين على فلسطينيين في حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/QPm2a4zYyg — موقع عرب 48 (@arab48website) June 6, 2026

وبحسب محمود فطافطة من وزارة الزراعة التابعة للسلطة الفلسطينية، قتل مستوطنون أو سرقوا 8000 رأس من الماعز أو الغنم في الضفة الغربية عام 2026.

كما تظهر بيانات الوزارة تضرّر 41 ألف شجرة زيتون بأيدي المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي عام 2026.

"نسرق زرعنا"

وقال جازي: "عندما كنا نسرح في الحقول كانت أعيادا عندنا، أيام الزيتون أعياد، أيام الحصاد أعياد وهي متعة".

وتابع: "اليوم صرنا نعيشها مثل اللصوص، نذهب نسرق زيتوننا أو زرعنا"، شاكيا من أن الجيش الإسرائيلي يشترط عليه التنسيق معه قبل دخول حقوله.

وقال حكمت أبو راس، رئيس المجلس المحلي لقرية الساوية، إن قريته والقرى المجاورة تواجه هجمات شبه يومية من مستوطنين، منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وصرح قائلا: "يحاولون دائما أن يمارسوا هذه الممارسات من أجل دحرنا عن أرضنا، أو منعنا من دخول أرضنا".

وأعرب عن أسفه من تزايد القيود المفروضة على الحركة، والتي تزيد من عزلة مجتمعات مثل مجتمعه.

وقال واصفا الوضع: "بوابات على مداخل القرى والمخيمات والمدن. ممنوع الحركة. أنت هنا تتصارع مع الزمن كي لا يذهب المستوطن ويستولي على ما هو موجود في أرضك".