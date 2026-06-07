اليونان: اعتقال فلسطيني للاشتباه بانتمائه لحماس وبتخطيطه لعمل "إرهابي"

زعمت الشرطة اليونانية أن المعتقل كان على صلة بآخرين اعتُقلوا مؤخرا في قبرص بتهم تتعلق بالإرهاب، وأنه تلقى تدريبات من حماس، كما ادعت أنه طلب متفجرات عبر الإنترنت، وقالت إن التحقيقات في القضية لا زالت مستمرة.

اعتقلت الشرطة اليونانية فلسطينيا شكّت في تخطيطه لتنفيذ "أعمال إرهابية" لحساب حركة حماس، وفق ما أفادت الشرطة في وقت متأخر من مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت وسائل إعلام أن الرجل البالغ 37 عاما قد اعتُقل أمس، السبت، في جزيرة كريت حيث كان يعمل كهربائيا في فندق.

وقالت الشرطة في بيان "بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فهو على صلة بأفراد أُلقي القبض عليهم مؤخرا في قبرص بتهم تتعلق بالإرهاب"، موردة معلومات عن "تلقيه تدريبات" من حماس. وأضافت في بيان آخر صدر اليوم، الأحد، أن الرجل "طلب متفجرات عبر الإنترنت".

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن الرجل ربما كان يستهدف سفينة سياحية إسرائيلية، كان من المتوقع وصولها إلى كريت يوم الثلاثاء.

وأورد التفلزيون الرسمي اليوناني أن الرجل استأجر شقة في وسط أثينا، حيث عثرت الشرطة على معدات مختبرية ومواد كيميائية يُمكن استخدامها في صنع قنبلة.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء اليونانية "آنا" أن المشتبه به تلقى تدريبا في ماليزيا، إلى جانب أحد المشتبه بهم الذين اعتُقلوا في قبرص في أيار/ مايو الماضي.

وأضافت أنه من المتوقع أن يمثل أمام القضاء في أثينا غدا، الإثنين، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية.