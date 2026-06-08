هدم يطرق أبواب خور الضبعة واستنفار إسرائيلي في برطعة الشرقية

اقتحمت قوات إسرائيلية برفقة آليات هدم منطقة خور الضبعة في برطعة الشرقية، تمهيدًا لهدم نحو 20 منزلًا ومبنى بذريعة البناء دون ترخيص، وسط حالة من التوتر في القرية.

اقتحمت آليات الهدم الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منطقة خور الضبعة في بلدة برطعة الشرقية، تمهيدًا لهدم عدد من المنازل والمباني في القرية بذريعة البناء من دون ترخيص.

ويتهدد الهدم نحو 20 مبنى ومنزلًا في منطقة خور الضبعة، فيما صادقت المحكمة على هدم قسم من هذه المباني.

اقتحمت قوات إسرائيلية برفقة آليات هدم برطعة الشرقية، أحبرت الأهالي على إخلاء بيوتهم تمهيدًا لهدم نحو 10 منازل ومحلات تجارية ومخازن بذريعة البناء دون ترخيص، يقطن البيوت عشرات الأشخاص.



تتواجد في القرية قوات كبيرة من الجيش والقوات الخاصة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات الهدم. وتتبع منطقة… pic.twitter.com/39T5xCnnpd — موقع عرب 48 (@arab48website) June 8, 2026

وتتواجد في القرية قوات كبيرة من الجيش والقوات الخاصة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات الهدم.

وتشهد القرية حالة من التوتر وأجواء مشحونة في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لها.

ويُشار إلى أن قسمًا من المباني مأهول بالسكان، فيما يُستخدم قسم آخر كمخازن ومحال تجارية. كما عمد عدد من الأهالي إلى إفراغ بعض مقتنياتهم الخاصة من داخل المنازل.

وتتبع منطقة برطعة الشرقية لمحافظة جنين إداريًا ومدنيًا.