إخطارات هدم تهدد بتشريد 12 عائلة في مسافر يطا

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الهدم والاستيطان في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من استمرار التضييق على التجمعات الفلسطينية واستهداف وجودها في المناطق المصنفة الأكثر عرضة للمصادرة.

صعدت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، من حرب الإخطارات والهدم الجماعي بقرية مسافر يطا جنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مهددة بتشريد عائلات فلسطينية جديدة من خلال استهداف 12 منزلا ومنشأة سكنية مأهولة.

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وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، بتصريحات صحفية، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية وسلمته إخطاراً يقضي بنية الاحتلال هدم منزله، بالإضافة لإخطارات هدم لـ 11 منزلا ومسكنا آخر.

وعرف من بين أصحاب البيوت المهددة بالهدم كل من: عبد الله عادل برقان، وإمريزق الفقير، وخالد العزازمة، وسيف عاطف برقان، وفقا لرئيس المجلس القروي.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال التي زادت من وتيرة الاعتداءات وعمليات الهدم، تعمل ضمن خطة الحكومة التي تعزز الاستيطان، وتسعى للسيطرة على أراضي الفلسطينيين بالقوة.

وتتصاعد وتيرة الاعتداءات وتوزيع إخطارات الهدم الممنهجة في مسافر يطا وقرية بيرين، ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج لتعزيز التوسع الاستيطاني، وعزل التجمعات الفلسطينية، بهدف السيطرة الكاملة على الأراضي بقوة السلاح وإحلال المستوطنين مكان أصحاب الأرض الحقيقيين، وفقا لـ "برقان".

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ما مجموعه 1659 اعتداء بالضفة والقدس خلال أيار/مايو الماضي، موضحة أن 1108 اعتداءً نفذها الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداءً.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال المدة نفسها، 70 عملية هدم طالت 155 منشأة، كان من بينها 39 منزلاً مأهولاً، و2 منازل غير مأهولة، و99 منشأة زراعية، و8 مصادر رزق.

ووزعت سلطات الاحتلال خلال أيار الماضي، 51 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم.