اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وإطلاق نار بالخليل

شهدت الاقتحامات عمليات تفتيش وتخريب للمنازل، إلى جانب مواجهات في بعض المناطق، وإطلاق قنابل صوت وغاز، في ظل استمرار التصعيد الميداني في مختلف المحافظات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

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وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، واعتقلت الشابين سامر حلمي البرق ومالك أمين بعجي، بعد مداهمة منازل في البلدة.

وفي جنين، داهمت القوات المدينة واعتقلت مواطنا ونجله، بعد اقتحام منزلهم وتفتيشه، حيث أفاد نادي الأسير بأن المعتقلين هما يوسف الشامي ونجله عمرو، بعد عمليات تخريب داخل المنزل.

كما اقتحمت القوات البلدة القديمة في نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش، واعتقلت عددا من الشبان، من بينهم إباي عبيد وأحمد القصاص وعنان الكخن وحمزة الحافي وأيمن ناصر بازيان وأحمد يامين، فيما واصلت تمركزها في المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط مخيم عسكر القديم.

كما أطلقت قنابل الصوت خلال اقتحام قرية جالود جنوب شرق نابلس.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد متروك، والد المطارد خباب متروك، بينما استولت على مركبة خلال اقتحام قرية الشواورة شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد نبيل الخطيب بعد مداهمة منزل عائلته.

وفي محافظة سلفيت، طالت الاعتقالات الشابين قتيبة عيسى عياش ويحيى يونس عياش خلال اقتحام بلدة رافات غرب المحافظة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب مدينة دورا، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، تزامنا مع اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت القوات منطقة رأس شحادة في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة قرب مخيم قلنديا، في وقت تتواصل فيه الاقتحامات اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية وما يرافقها من اعتقالات ومداهمات متكررة.