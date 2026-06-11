إصابات واعتقالات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

شهدت مناطق متفرقة من الضفة والقدس تصعيدا ميدانيا تمثل في اقتحامات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها اعتقالات وإصابات وإجراءات عسكرية أثرت على حركة المواطنين. وتوزعت العمليات على عدة محافظات، وسط استمرار المداهمات وإقامة الحواجز العسكرية في عدد من المناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية وإعاقة حركة المواطنين والمركبات في عدة مناطق.

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وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم العين غرب المدينة، كما دخلت إلى مدينة نابلس عبر حاجز الطور. وفي قلقيلية، داهمت القوات منزلاً خلال اقتحام قرية فلامية شمال شرق المحافظة.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية وقرية دير جرير، ونصبت حاجزاً عسكرياً في بلدة سردا، ما تسبب بإعاقة حركة المرور.

كما اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحام بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، وهم عامر سعيد معدي، والشيخ أحمد خزنة، ونجله مصعب خزنة.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب المدينة، فيما اقتحمت في جنين حي الزهرة وداهمت بناية سكنية داخل المدينة.

كما نصبت حاجزا عسكريا في قرية رامين شرق طولكرم وفتشت المركبات والمارة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حزما وجبع شمال المدينة، ونفذت عمليات تفتيش للمركبات في المنطقة.

وفي مدينة البيرة، أصيب شاب بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام عدة أحياء في المدينة، فيما شهدت بلدة سردا المجاورة أزمة مرورية خانقة نتيجة إقامة حاجز عسكري مفاجئ وإعاقة حركة المواطنين.

وفي جنوب الخليل، أصيب شابان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وسط إطلاق نار ومداهمة منازل واعتقال عدد من الشبان واحتجاز آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عدة أحياء داخل المخيم، واستولت على أسطح عدد من المنازل وحولتها إلى نقاط عسكرية، فيما أسفر الاقتحام عن إصابة شابين في القدم واعتقال ثلاثة مواطنين.