إصابات برصاص الاحتلال واختناق بالدهيشة واعتداء للمستوطنين شرق رام الله

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وتمركزت عند مدخله وفي شارع القدس-الخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على منزل شرق رام الله.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن شابًا (29 عامًا) من ذوي الإعاقة أُصيب بالرصاص الحي في البطن والرجل عند مدخل بلدة دوما، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وتمركزت عند مدخله وفي شارع القدس-الخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف كعابنة في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة انتهاكات تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة، وتفاقم معاناة السكان وتزيد المخاوف على سلامتهم وممتلكاتهم.