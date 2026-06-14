إرهاب المستوطنين: إحراق مركبات بدير دبوان وبرقا ومحاولة إحراق مسجد

هاجم مستوطنون بلدتي دير دبوان ودير أبو مشعل برام الله؛ حيث أحرقوا وحطّموا أربع مركبات ورشقوا الأهالي بالحجارة لحماية قوات الاحتلال، وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي لدير أبو مشعل ومصادر محلية فلسطينية.

أحرق مسستوطنون، مساء الأحد، مركبتين، وحطّموا مركبتين أخريين، خلال هجوم نفذوه على بلدة دير دبوان، وأحرقوا مركبة وحاولوا إحراق مسجد في قرية برقا، شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة المراح، قرب المدخل الغربي للبلدة، وأضرمت النار في مركبتين للأهالي، كما حطمت مركبتين أخريين، كانتا متوقفتين قرب أحد المساجد.

المستوطنون يحرقون مركبتين وأراض في بلدة دير دبوان قرب رام الله.



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وأضافت أن المستوطنين فرّوا من المكان عقب تنفيذ اعتدائهم، فيما أتت النيران على المركبتين بالكامل، وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المركبتين الأخريين.

وتتعرض بلدة دير دبوان والقرى والبلدات المجاورة بصورة متواصلة لاعتداءات المستوطنين، التي تستهدف الأهالي وممتلكاتهم، بالتزامن مع الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين، قرية برقا، وأضرمت النار في مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، ما أدى إلى أضرار مادية.

المستوطنون يحرقون مركبات شرق رام الله، ويحاولون إحراق مسجد في برقـا.



للتفاصيل: https://t.co/wdCglRIreX pic.twitter.com/Cx7kQ0JN98 — موقع عرب 48 (@arab48website) June 14, 2026

وقال رئيس مجلس قروي برقا، إن المستوطنين حطموا أبواب المسجد، وأشعلوا النار عند مدخله في محاولة لإحراقه، إلا أن الأهالي تمكنوا من إخماد الحريق، قبل امتداده إلى داخل المسجد، فيما فرّ المستوطنون من المكان.

كما هاجم مستوطنون، مساء الأحد، الأهالي في قرية دير أبو مشعل شمال، غرب رام الله.

المستوطنون يحرقون مركبة قرب رام الله.



للتفاصيل: https://t.co/wdCglRIreX pic.twitter.com/FHyzSkKNAj — موقع عرب 48 (@arab48website) June 14, 2026

وأفاد رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، جميل موسى، بأن مستوطنين، هاجموا الأهالي، خلال توجههم إلى أراضيهم جنوب القرية للعمل بها.

وذكر موسى أن المستوطنين رشقوا الأهالي بالحجارة، ما أدى لاندلاع مواجهات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يشار إلى أن المستوطنين، أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي الأهالي جنوب قرية دير أبو مشعل، وسط اعتداءات متواصلة على السكان، خلال توجههم إلى أراضيهم للعمل بها.