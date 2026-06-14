إرهاب المستوطنين: حرق وتحطيم أربع مركبات في دير دبوان شرقي رام الله

أفادت تقارير بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة، وأضرمت النار في مركبتين تعودان لمواطنين، كما حطمت مركبتين أخريين كانتا متوقفتين قرب أحد المساجد.

أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبتين وحطموا أخريين خلال هجوم نفذوه على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت تقارير بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة، وأضرمت النار في مركبتين تعودان لمواطنين، كما حطمت مركبتين أخريين كانتا متوقفتين قرب أحد المساجد.

وأضاف أن المستوطنين فروا من المكان عقب تنفيذ اعتدائهم، فيما أتت النيران على المركبتين المحروقتين بالكامل، وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المركبتين الأخريين، دون أن يبلغ عن إصابات.

يُذكر أن بلدة دير دبوان والقرى والبلدات المجاورة تتعرض بصورة متواصلة لاعتداءات المستوطنين التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، بالتزامن مع الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.