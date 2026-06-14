تصعيد إسرائيلي ضد التجمعات البدوية: هدم منازل في خلة السدرة شمال القدس

تتواصل عمليات الهدم والتهجير في محيط القدس الشرقية، مع تصعيد جديد استهدف تجمعاً بدوياً في خلة السدرة، في ظل إجراءات إسرائيلية متصاعدة تُنذر بمزيد من التغيير القسري للواقع الديمغرافي في المنطقة.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، بهدم منازل ومنشآت سكنية وزراعية في تجمع خلة السدرة البدوي ببلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة، في خطوة جاءت بشكل مفاجئ بعد وصول جرافات الاحتلال إلى المنطقة وبدء عمليات الهدم، بينما كان الأهالي يتهيأون للعودة إلى منازلهم.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منشآت تابعة لعائلة الزواهرة داخل التجمع، وذلك ضمن إجراءات متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة وسكانها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق عن اعتبار تجمع خلة السدرة منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الوجود الفلسطيني فيه بشكل كامل منذ آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى فرض قيود مشددة على السكان.

كما أجبرت سلطات الاحتلال 16 عائلة بدوية تقيم في المنطقة منذ نحو 25 عاما على مغادرتها قسرا تحت تهديد السلاح والترحيل، في سياق عمليات تهجير متواصلة.

وسبق ذلك قيام قوات الاحتلال بإغلاق جميع الطرق والمسالك المؤدية إلى التجمع عبر المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما تسبب في عزل المنطقة ومنع حركة السكان ووصول المساعدات إليها.

وترافقت هذه الإجراءات مع اعتداءات متكررة نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، شملت إحراق منازل ومركبات خلال هجمات ليلية متفرقة، إضافة إلى تخريب الحظائر وتكسير ألواح الطاقة الشمسية وسرقة كاميرات المراقبة وإلحاق أضرار بممتلكات الأهالي.

كما أُصيب عدد من السكان والمتضامنين الأجانب بجروح جراء اعتداءات بالهراوات ومواسير الحديد، في حين منعت قوات الاحتلال الوفود من التواجد في المنطقة أو توثيق ما يجري فيها.

وتأتي هذه التطورات في إطار مخططات تهدف إلى توسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بالقدس الشرقية ضمن مشروع "E1"، بما يسعى إلى ربط المستوطنات وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وتعزيز الحصار الاستيطاني المفروض على مدينة القدس.