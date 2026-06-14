حماس والفصائل في العلمين: لا حصر للسلاح قبل استكمال المرحلة الأولى

رد فلسطيني للوسطاء يربط حصر السلاح الثقيل في غزة باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار قوة دولية، فيما جرى التوافق على تعديل بند الموظفين الحكوميين.

أفادت مصادر فلسطينية مشاركة في مفاوضات مدينة العلمين، بأن الرد الذي سلمته حركة حماس والفصائل الفلسطينية للوسطاء المصريين والقطريين والأتراك بشأن ملف السلاح في قطاع غزة، يتضمن تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجيا وعلى مراحل، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بكامل تفاصيلها.

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وبحسب ما أفادت مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، مساء السبت، فإن المقترح يربط بدء هذه العملية بدخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة ومباشرتها مهامها، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وتفكيك المجموعات المسلحة المتعاونة مع إسرائيل، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها في القطاع.

وقالت المصادر، وهي من فصائل شاركت في جولة المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي في مصر، إن الرد يتضمن تعديلات على البند الثامن من الورقة التي قدمها المبعوث السامي لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف. وأضافت أن وفود الفصائل الفلسطينية غادرت القاهرة الخميس والجمعة الماضيين، فيما من المقرر أن يغادر وفد حماس التفاوضي في وقت لاحق لإجراء مزيد من المشاورات الداخلية والفصائلية.

ووفقا للمصادر، ينص الرد أيضا على أن تتم عملية التنفيذ عبر اللجنة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع التنظيمات الفلسطينية، وبعد تأكد لجنة التحقق من تنفيذ الالتزامات، مع التشديد على عدم تسليم أي أسلحة لإسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية.

كما أكدت المصادر أن الرد شدد على أن تنفيذ جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك ملف السلاح، يجب أن يكون مرتبطا بمسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره، وأن يقود إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأشارت إلى أن الوسطاء طالبوا خلال المفاوضات بإضافة بند يتعلق بتحييد البنية التحتية العسكرية، وأن يتم تنفيذ ذلك بالتزامن مع المرحلة الأولى من الاتفاق، بدلا من إرجائه إلى ما بعد استكمالها، إلا أن الفصائل رفضت هذا الطرح وتمسكت بأن يبدأ تنفيذ هذا البند بعد انتهاء المرحلة الأولى بالكامل.

ولفتت المصادر إلى أن الرد الذي سلمته حركة حماس للوسطاء الثلاثاء الماضي سيُنقل إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، على أن تجرى لاحقا مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن طبيعة الرد المقابل.

وأضافت أن جولة المفاوضات الأخيرة لم تشهد مشاركة ميلادينوف، واقتصرت على لقاءات بين الفصائل الفلسطينية نفسها، إلى جانب اجتماعات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.

وفي ملف آخر، قال مصدر فصائلي لـ"العربي الجديد" إن قضية الموظفين الحكوميين في قطاع غزة كانت حاضرة خلال المفاوضات، وتم التوافق على تعديل البند الخاص بها، بحيث يُستبدل النص الذي كان ينص على إخضاع الموظفين لـ"فحص أمني" بصيغة جديدة تنص على إخضاعهم لـ"فحص مهني".

وبحسب المصدر، سيشمل هذا الفحص تقييم الحاجة إلى الموظفين في مواقعهم الحالية أو نقلهم إلى مواقع وظيفية أخرى، فيما سيحال الموظفون غير المؤهلين إلى التقاعد مع منحهم رواتب تقاعدية.

وشهد الأسبوع الماضي جولة مفاوضات شاركت فيها سبعة فصائل فلسطينية، هي: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، ولجان المقاومة الشعبية، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والتيار الإصلاحي المحسوب على محمد دحلان، واستمرت من السبت حتى الإثنين.

وتعد هذه الجولة الثالثة من نوعها منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025؛ إذ عقد اللقاء الأول في آذار/ مارس الماضي بين ميلادينوف وأمين سر المكتب السياسي لحركة حماس نزار عوض الله وعدد من قيادات الحركة في القاهرة، فيما عقد اللقاء الثاني بين رئيس الحركة في غزة خليل الحية والمبعوث الأميركي آرييه لايتستون، بحضور ميلادينوف.