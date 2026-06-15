برطعة الشرقية: 120 منزلًا مهددًا بالهدم ومئات العائلات تواجه التهجير

إخطارات هدم جديدة تطاول منازل في برطعة الشرقية بعد يوم واحد من هدم 6 مبانٍ سكنية، فيما تحذر البلدية من أكثر من 120 أمر هدم يهدد مئات العائلات في القرية.

تلقى نحو 8 مواطنين في قرية برطعة الشرقية، أمس الأحد واليوم الإثنين، إخطارات من السلطات الإسرائيلية بهدم منازلهم في منطقة خور الضبعة بالقرية، لتنضم هذه الإخطارات إلى أكثر من 120 أمر هدم في القرية، بحسب بلدية برطعة الشرقية.

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ووزعت السلطات الإسرائيلية قسما من أوامر الهدم بالتزامن مع عمليات الهدم التي شهدتها القرية أمس، والتي طاولت 6 منازل وبنايات سكنية تضم عددا من الشقق.

وتشهد قرية برطعة عمليات هدم متواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر، تنفذها السلطات الإسرائيلية، وسط تشريد عائلات من منازلها من دون توفير بدائل سكنية لها.

من عمليات الهدم في برطعة الشرقية ("عرب ٤٨")

واحتجاجا على عمليات الهدم واستهداف القرية، ستُنظم غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن البيوت المهددة وبلدية برطعة الشرقية، في ساحة المرحوم محمود أحمد محمد إسماعيل قبها، بالقرب من مسجد الإحسان في القرية.

وفي هذا السياق، قال عضو بلدية برطعة الشرقية، جهاد كبها، لـ"عرب 48"، إن "بلدة برطعة استفاقت، أمس، على أصوات موجعة وهدير جنازير أكثر من 40 آلية، بين جرافات هدم وجيبات عسكرية، في مشهد قاسٍ يعكس حجم الهجمة الشرسة التي تستهدف الإنسان والأرض والمسكن، حيث استُكملت عمليات هدم طالت نحو 20 منزلا".

وأضاف أن "عمليات الهدم نُفذت بحق 8 منازل في الثامن من الشهر الجاري، قبل أن تعود السلطات وتستكمل، أمس، هدم 6 منازل إضافية تعود لمواطنين من أبناء البلدة، لتضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني في برطعة".

وأشار إلى إخطارات الهدم الجديدة، موضحا أن "السلطات الإسرائيلية وزعت، بالتزامن مع عمليات الهدم أمس، إخطارات هدم جديدة، الأمر الذي يظهر مدى استهداف القرية من قبل السلطات".

جهاد كبها

وعن عمليات الهدم، قال كبها إن "ما جرى ليس مجرد هدم لجدران من الحجر والإسمنت، بل هو هدم لأحلام العائلات وتدمير لسنوات من الكد والتعب، واستهداف لحق الإنسان الطبيعي في السكن والأمان والعيش الكريم. فكل منزل يُهدم يحمل بين جنباته قصة أسرة وذكريات أطفال ومستقبلا كانت تبنيه العائلات حجرا فوق حجر".

وأضاف أن "الأخطر من ذلك أن البلدة تواجه تهديدا متصاعدا يتمثل بوجود أكثر من 120 إنذار وقف بناء بحق مبانٍ ومنشآت مختلفة، الأمر الذي ينذر بمزيد من المعاناة ويضع مئات الأسر أمام حالة من القلق والخوف والترقب".

من عمليات الهدم في برطعة الشرقية ("عرب ٤٨")

وعن دور البلدية، شدد كبها على أن "هناك طاقما من المحامين المختصين يتابع هذه الملفات بشكل حثيث، ويعمل على الدفاع عن حقوق الأهالي أمام المحاكم والجهات المختصة، مستنفدا جميع الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية البيوت والمواطنين والتخفيف من آثار هذه الإجراءات".

كما شدد على ضرورة الصمود، قائلا إن "برطعة ستبقى، رغم الألم والجراح، عصية على الانكسار، لأن البيوت وإن هُدمت يمكن إعادة بنائها، أما إرادة الناس وصمودهم وانتماؤهم لأرضهم فلا يمكن لجرافة أن تهدمها ولا لقرار أن ينتزعها".

وختم بالقول: "نقف اليوم صفا واحدا خلف أهلنا المتضررين، وندعو إلى تعزيز التكاتف المجتمعي وتوحيد الجهود القانونية والإعلامية والمؤسساتية وإسناد العائلات المنكوبة. فبرطعة لا تواجه معركة بيوت فقط، بل معركة وجود وصمود وحق في الحياة الكريمة على أرضها".