برطعة الشرقية: وقفة احتجاجية وخيمة اعتصام ضد عمليات الهدم وأوامر الإخلاء

نظمت وقفة احتجاجية ونصبت خيمة اعتصام في برطعة الشرقية في أعقاب عمليات هدم إسرائيلية لمنازل وأوامر إخلاء في القرية بذريعة البناء بدون تراخيص.

جانب من الأهالي في خيمة الاعتصام ببرطعة الشرقية ("عرب 48")

شارك العشرات من أهالي برطعة الشرقية، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بمنطقة خور الضبعة بالقرية، تنديدا بعمليات الهدم الإسرائيلية وأوامر الإخلاء الصادرة ضد منازل فيها.

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وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن المنازل المهددة في القرية وبلدية برطعة الشرقية، احتجاجا على هدم منازل المواطنين واستهداف القرية.

ونصبت خيمة اعتصام على أنقاض منازل المواطنين المهدومة، شارك فيها عدد من أعضاء لجنة المتابعة العليا واللجان الشعبية في مناطق الـ48 والأحزاب والنواب العرب.

حديث مراسل "عرب 48" أمير بويرات من خيمة الاعتصام في قرية برطعة الشرقية احتجاجا على عمليات الهدم وأوامر الإخلاء الإسرائيلية



التفاصيل: https://t.co/RqW6j5Dwea pic.twitter.com/twXA9KbYua — موقع عرب 48 (@arab48website) June 16, 2026

وافتتح رئيس بلدية برطعة الشرقية غسان كبها، فعاليات الخيمة الذي تحدث عما تتعرض له القرية من ممارسات إسرائيلية وهدم وتهجير عائلات. وقال إن "كل الممارسات والهدم ومحاولات التهجير لن تثنينا عن بلدنا، وسنبقى بها مهما مارست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، هذه بلدنا وأرضنا وسنبقى بها مهما حصل".

كلمة رئيس بلدية برطعة الشرقية غسان كبها في خيمة الاعتصام احتجاجا على عمليات الهدم الإسرائيلية وأوامر الإخلاء لمنازل في القرية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/RqW6j5Dwea pic.twitter.com/4Sj9W4ezVT — موقع عرب 48 (@arab48website) June 16, 2026

وهدمت جرافات السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة نحو 20 منزلا ومبنى، بعد صدور قرارات من المحكمة تقضي بهدم المنازل بذريعة البناء بدون تراخيص.

ويواجه أكثر من 120 منزلا ومبنى خطر الهدم والإخلاء على خلفية القرارات الإسرائيلية.