اقتحامات بالضفة والقدس تتخللها اعتقالات وتحقيقات ميدانية

سجلت اعتقالات في نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية ورام الله والخليل، في وقت شهدت بيتا جنوب نابلس اعتداءات من مستوطنين ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات وعمليات اقتحام طالت عشرات المنازل، وسط تقارير عن إصابات وحالات اختناق بين الفلسطينيين.

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ففي مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد للاجئين شرقها، اقتحمت القوات الإسرائيلية عدداً من الأحياء واعتقلت ثلاثة شبان، بعد مداهمة منازلهم، وهم نمر خريوش وخليل شهاب في نابلس، ونادر التك من مخيم عسكر.

كما احتجزت القوات عددا من الفتية داخل المخيم وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل الإفراج عنهم.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة عقب هجوم مستوطنين على أحد المنازل في منطقة “بئر قوزا”، تزامنا مع إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والاعتداء بالضرب على عدد من الشبان.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم واعتقلت شابين بعد مداهمة منازل عدة، كما اعتقلت المواطن محمد حسن نصار خلال اقتحام قرية بيت قاد شرق جنين وتفتيش منازلها وتخريب محتوياتها.

وفي قلقيلية، نفذت القوات اقتحاما لعدة أحياء في المدينة، خاصة حي نزال، حيث جرت عمليات تفتيش ومداهمة أسفرت عن اعتقال الشاب مهدي نزال، فيما انتشرت آليات عسكرية في المدينة بالتوازي مع تحركات لمستوطنين أغلقوا طرقاً في محيط دوار قدوميم شرقها.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت إكسا شمال غرب المدينة، ونفذت حملة مداهمات واسعة تخللتها تحقيقات ميدانية مع عشرات السكان، إضافة إلى اقتحام منازل عدة واحتجاز الأهالي لساعات.

وذكرت مصادر محلية أن القوات حولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية مؤقتة، قبل أن تعتقل المواطن محمد حبابة بعد تفتيش منزله، بينما استمرت عمليات التفتيش والاستجواب في أرجاء القرية.

كما شهدت محافظة رام الله والبيرة اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث داهمت القوات عدداً من المنازل، إلى جانب إغلاق بوابة مدخل مدينة روابي.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة ونفذت عمليات مداهمة داخل عدد من المنازل، في إطار الحملة المستمرة في مختلف مناطق الضفة الغربية.