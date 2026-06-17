التعاون الإسلامي: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967

قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صحافي إنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الخليل ومقدساتها، وحذّرت من قرارات سموتريتش بسحب الصلاحيات من بلدية الخليل، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته.

حذّرت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، الأربعاء، من المخططات الإسرائيلية ضد مدينة الخليل والأماكن المقدسة فيها.

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وشدّدت المنظمة في بيان صحافي اليوم، على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها".

وحذّرت "من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل؛ التي كان آخرها قرار ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف، والبلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها، وإلغاء اتفاقية الخليل".

وجدّدت دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه صون الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية، بوصفها جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى منظمة "يونسكو".