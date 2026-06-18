تدمير 1100 منزل ونزوح 3300 أسرة جراء العدوان على طولكرم

تتواصل تداعيات العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم مع اتساع رقعة الدمار والنزوح، في ظل تغييرات واسعة طالت البنية العمرانية للمخيم، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار استهداف مقومات الحياة فيه.

يواصل العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم للاجئين إحداث دمار واسع وغير مسبوق، أسفر عن هدم نحو 1100 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تعرضت قرابة 4000 وحدة أخرى لأضرار جسيمة وصلت في بعض الحالات إلى 90%.

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كما طال الدمار أكثر من 1000 محل تجاري و700 مركبة، الأمر الذي أدى إلى نزوح ما يقارب 3300 أسرة من المخيم، في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، إن المخيم يعيش منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واقعا مختلفا كليا، يتمثل في حجم الدمار الكبير والتغييرات الجغرافية والعمرانية التي طالت مختلف أحيائه.

وأوضح أن قوات الاحتلال تعمدت هدم المنازل وفتح شوارع جديدة فوق أنقاضها، في إطار مخططات تهدف إلى تعزيز سيطرتها الأمنية داخل المخيم.

وأشار سلامة إلى أن عمليات الهدم المتواصلة أحدثت تحولا جذرياً في البنية العمرانية للمخيم، وأدت إلى اختفاء العديد من معالمه التاريخية، حتى بات عدد كبير من السكان غير قادرين على تحديد مواقع منازلهم أو التعرف على الأحياء التي عاشوا فيها لسنوات طويلة، نتيجة التغييرات الواسعة التي طالت المشهد العمراني.

وأضاف أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الأهالي إلى المخيم، تشمل السماح بدخول أعداد محدودة فقط، وإخضاع المواطنين لتفتيش دقيق، ومصادرة الهواتف المحمولة، ومنع التصوير، فضلا عن منع عدد من السكان من الدخول بذريعة الدواعي الأمنية.

ووفق معطيات محلية وحقوقية، فإن مخيمي طولكرم ونور شمس يواجهان حملة تدمير واسعة أدت إلى نزوح أكثر من 25 ألف فلسطيني، توزعوا على بلدات المدينة ومراكز الإيواء، حيث يعيشون في ظروف إنسانية صعبة وسط استمرار العمليات العسكرية.

ويرى مسؤولون ومختصون أن ما يجري في المخيمين يتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة، ويأتي ضمن سياسات تستهدف إضعاف المخيمات الفلسطينية وتغيير طابعها الديموغرافي والسياسي، إلى جانب تقويض رمزيتها التاريخية المرتبطة بقضية اللاجئين وحق العودة، وذلك من خلال محو أحياء كاملة وإزالة معالمها التاريخية، في مشهد يعكس حجم التحولات التي فرضتها العمليات العسكرية المستمرة.