طلبة غزة يقدّمون امتحانات التوجيهي إلكترونيا وسط الدمار والنزوح

يخوض عشرات آلاف طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة امتحاناتهم إلكترونيا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في ظل دمار واسع طال المدارس والبنية التحتية ونقص حاد في الكهرباء والإنترنت، ويلجأ الطلبة إلى مساحات تعليمية ومقاهٍ مجهزة بالخدمات الأساسية لمتابعة اختباراتهم

ألمّ الدمار بقريب من 90% من البنية التحتية في غزة، ومن ضمنها المدارس، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، ومع استمرار الحصار ومنع المساعدات الإغاثية من الدخول، وسكن الطلاب مع عائلاتهم في خيام من دون كهرباء ولا إنترنت، يبرز السؤال في ظل هذه المعطيات كلها: كيف يقدم طلاب غزة امتحانات التوجيهي في ظروف يكاد يكون فيها كل شيء معدوما؟

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

رصدت وكالة الأناضول، السبت، عددا من الطلبة وهم يؤدون امتحاناتهم أمام شاشات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، بعدما وفرت لهم جمعية "باب الأجر" الخيرية الكهرباء وخدمة الإنترنت، دعما لهم وتمكينا من تقديم الاختبارات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وفي هذه الفترة من السنة، يخوض 37 ألفا و698 طالبا وطالبة من مختلف مناطق قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة، التوجيهي، إلكترونيا، ضمن دورة موحّدة مع الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبعد تدمير المدارس وتحويل ما تبقّى منها إلى مراكز لإيواء النازحين بسبب الحرب الإسرائيلية، فرضت الظروف القاسية على وزارة التربية والتعليم اعتماد الامتحانات الإلكترونية، فيما اضطر آلاف الطلبة إلى التوجه إلى المقاهي والمساحات التعليمية المزودة بالإنترنت والكهرباء لتقديم اختباراتهم.

دعم داخل البريج

وقالت مرام حمو من مؤسسة "باب الأجر"، إن المؤسسة عملت على توفير مساحة تعليمية مناسبة للطلبة للتغلب على الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على قطاع التعليم.

وأضافت "تمكنّا من تجهيز المكان بخدمة الإنترنت والكهرباء لتمكين الطلبة من تقديم الاختبارات إلكترونيا، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، في ظل التدمير شبه الكامل للمدارس".

وأكدت أن المؤسسة تسعى إلى دعم الطلبة وضمان حقهم في التعليم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية رغم الظروف القاهرة التي يعيشها سكان القطاع.

وفي القاعة ذاتها، جلست الطالبة روان شكشك أمام هاتفها المحمول استعدادا لأداء الامتحان، بعدما اضطرتها ظروف النزوح إلى مغادرة منزلها والعيش في خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وقالت روان "جئنا إلى هذه المساحة التعليمية بسبب انعدام الإنترنت والكهرباء في أماكن إقامتنا، فنحن نعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر حتى إلى أدنى مقومات العملية التعليمية".

خيام بلا خدمات

وأضافت أن تدمير المدارس وتحويل ما تبقّى منها إلى مراكز لإيواء النازحين لم يمنع الطلبة من الإصرار على استكمال تعليمهم.

وتابعت "نحن عازمون على تقديم الامتحانات بما يتوفر من إمكانات، لإثبات أنفسنا وقدرتنا على تحدي الظروف القاسية التي نعيشها".

ولم تقتصر معاناة الطلبة على تداعيات الحرب والنزوح، إذ واجهوا خلال اليوم الأول مشكلات تقنية أعاقت سير الامتحانات في عدد من الأماكن.

خلل يربك الامتحان

وقال الطالب محمد شحدة خضر إن كثيرا من الطلبة اضطروا إلى التوجه إلى المقاهي والمساحات التعليمية بسبب صعوبة الحصول على خدمة إنترنت مستقرة.

وأضاف خضر "واجهنا في امتحان التربية الدينية خللا في التطبيق الإلكتروني أعاق سير الاختبار لبعض الوقت".

وأشار إلى أن غياب المدارس أجبر الطلبة على تقديم الامتحانات إلكترونيا، وسط نقص في الكتب والمواد التعليمية وانقطاع الكهرباء والإنترنت.

وقال "بيئة قطاع غزة حاليا غير مناسبة للتعليم، فنحن نتلقى تعليمنا في الخيام".

وقالت الطالبة زينة القدوة إن الخلل التقني خلال الامتحان تسبب في قلق وتوتر بين الطلبة، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تمديد وقت الاختبار ساعة إضافية.

وأضافت "نأمل من الجهات المختصة تحسين خدمات الكهرباء والإنترنت لتمكيننا من تقديم الامتحانات في ظروف أفضل".

وتابعت "المساحات التعليمية مهمة، لكنها تشهد كثافة حضور تسبب الإزعاج وتشتيت التركيز".

وقالت إن المشكلات التقنية تعيق الطلبة، خاصة مع العيش في خيام تفتقر إلى الإنارة والهدوء، فضلا عن التوتر الناجم عن القصف الإسرائيلي ومعاناة الحشرات والقوارض.

هذا وقد تعرض أكثر من 97% من مدارس قطاع غزة لأضرار أو دمار كلي، وفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

كما أظهر تقييم أجرته مجموعة التعليم، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أوتشا"، أن 91.8% من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء كاملة أو تأهيل رئيسي لتصبح صالحة للاستخدام.

وتحوّلت معظم المدارس المتبقية إلى مراكز إيواء للنازحين، ما أخرجها من الخدمة التعليمية، فيما تشير تقارير وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى تدمير نحو 300 مدرسة حكومية كليا أو خروجها عن الخدمة.