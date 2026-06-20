قوات الاحتلال تغلق مدخل المغير وتعتقل 5 شبان في رام الله ونابلس

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي لقرية المغير في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور عبره، علماً أنه المدخل الوحيد المتاح للقرية حالياً، في ظل استمرار إغلاق المدخل الشرقي منذ أربعة أعوام.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، صباح اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية شملت إغلاق مداخل قرى وشنّ حملات اعتقال، إذ أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، واعتقلت عددا من المواطنين في رام الله ونابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي لقرية المغير في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور عبره، علماً أنه المدخل الوحيد المتاح للقرية حالياً، في ظل استمرار إغلاق المدخل الشرقي منذ أربعة أعوام.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، بعد اقتحامها القرية ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها. والمعتقلون هم: فؤاد أبو سمرة، وسمحان مصطفى، وعبد الله الطهية، وحسن غريب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء محمد فطاير من مدينة نابلس، عقب اقتحام منطقة جبل فطاير في المدينة ومداهمة عدد من المنازل.