إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه قدمت العلاج لفلسطينيين أُصيبا برصاص جيش الاحتلال في الخليل، وأضاف أن إحدى الإصابتين خطيرة وأن المصاب يتلقى عمليات إنعاش رئوي.

أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتين شمال شرق مدينة رام الله.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي أطلقتهما القوات الإسرائيلية في منطقة الشيوخ – العروب شمال الخليل.

وأوضح أن إحدى الإصابتين في البطن والأخرى في القدم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الهلال الأحمر أن إحدى الإصابات وُصفت بالخطيرة، إذ يتلقى المصاب عمليات إنعاش قلبي رئوي.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة ترمسعيا، وانتشرت في عدة أحياء قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة أبو فلاح في المحافظة نفسها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات، وفق المصادر.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية منعت مركبات المواطنين من المرور من أمام مدرسة أبو فلاح باتجاه طريق مرج سيع، الذي يربط البلدة بقرية المغير المجاورة.