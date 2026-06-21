الاحتلال منع وفدا يونانيا من دخول الضفة الغربية

منعت السلطات الإسرائيلية وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية بعد احتجازه واستجوابه لساعات في مطار "بن غوريون". ووصف الاتحاد الخطوة بأنها استهداف للتضامن الدولي مع الحركة النقابية الفلسطينية ومحاولة لعزل المؤسسات الفلسطينية عن محيطها الخارجي

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن السلطات الإسرائيلية منعت، الأحد، وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية، وذلك في أثناء توجهه إلى الضفة الغربية في زيارة تضامنية مع الحركة النقابية الفلسطينية.

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وأفاد الاتحاد في بيان بأن السلطات الإسرائيلية احتجزت أعضاء الوفد اليوناني لساعات طويلة في مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب قبل منعهم من الدخول.

وأدان الاتحاد الفلسطيني الإجراء الإسرائيلي، معتبرا أنه يمثل "انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات النقابية، واستهدافا للعلاقات الدولية للحركة النقابية الفلسطينية".

وأوضح أن المنع يأتي ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى عزل الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والنقابية عن محيطها الدولي، ومنع وصول المتضامنين الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية.

وطالب الاتحاد الفلسطيني الحركة النقابية الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية والمؤسسات الحقوقية، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الوفود الدولية.

وجدد الاتحاد تمسكه بحق النقابات الفلسطينية في تعزيز علاقاتها الدولية واستقبال الوفود النقابية وتطوير التعاون والتضامن مع الحركة النقابية العالمية، رغم الإجراءات التعسفية الإسرائيلية.

وتسيطر إسرائيل على كافة المعابر البرية والمطارات المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتحكم في حركة الدخول والخروج عبر إجراءات أمنية مشددة تفرضها على المسافرين والزوار.