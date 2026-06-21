الاحتلال يصعد عملياته بالضفة والقدس باقتحامات واعتقالات

صعدت قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية في الضفة والقدس، عبر سلسلة اقتحامات متزامنة طالت عددا من المدن والبلدات، ترافقت مع مداهمات واعتقالات وتشديد للإجراءات العسكرية، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون ضد المواطنين في عدة مناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتفتيشات ميدانية، إلى جانب إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين في عدد من المناطق.

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وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وبلدة سنجل شمال شرق المحافظة، كما نفذت حملة مداهمات واعتقالات في قرية دورا القرع، وداهمت منزلا في محيط مخيم الأمعري بمدينة البيرة.

وفي الوقت ذاته، اقتحم مستوطنون مسلحون محيط أحد المنازل في المنطقة الشرقية من بلدة ترمسعيا.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة طوباس، حيث داهمت قوات الاحتلال مدينة طوباس ونفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل، فيما اقتحمت مدينة نابلس من حاجز الطور، وانتشرت آلياتها في عدد من الأحياء، بينها شارع فيصل ومنطقة التعاون العلوي، قبل أن تقتحم منطقة الجنيد غرب المدينة وتقدم على تخريب صرح الشهيد محمد أبو بكر.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، تصدى الأهالي لهجوم شنه مستوطنون على منطقة الحرايق.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المحافظة وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

أما في محافظة الخليل، فأغلق مستوطنون بالسواتر الترابية مدخل منطقة "اشكارة" جنوب يطا، في حين داهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري شمال المدينة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، كما اقتحمت مخيم قلنديا وأطلقت قنابل إنارة في أجواء حي الكسارات المحاذي للمخيم، وسط استمرار التوتر في المنطقة.