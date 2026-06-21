عدوان المستوطنين: إصابة طفل برصاص حي ومحاولة دهس آخر واعتداءات عديدة بالضفة

أصاب مستوطنون طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي، وحاولوا دهس آخر، واعتدوا بالضرب على شاب في تصعيد جديد شمل اعتداءات متعددة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

صرح الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الأحد، بإصابة طفل برصاص مستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، وأصيب طفل آخر وشاب جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما أقام مستوطنون خيمة استيطانية جديدة شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وأغلق مستوطنون طريق المعرجات الرابط بين مدينتي أريحا ورام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا مركبات فلسطينية، في حين أخطر الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بوقف البناء في عدد من المنازل والمنشآت الزراعية بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة.

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وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تتعامل مع إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي، من اعتداء المستوطنين في بيت أمر قرب الخليل

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بإصابة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام برضوض في تجمع أبو فلاح البدوي، قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس، إثر محاولة أحد المستوطنين دهسه، ولفت البيان إلى أن أطباء حضروا في المنطقة قدموا العلاج الميداني للطفل، ووصفت إصابته بالطفيفة.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، أصيب شاب يبلغ من العمر 33 عاما إثر اعتداء بالضرب نفّذه مستوطنون خلال هجوم استهدف قرية برقة شمال غرب المدينة، وفق طواقم إسعاف فلسطينية، وأوضحت الطواقم أنها قدّمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

وفي محافظة طوباس شمال شرقي الضفة، أتلف مستوطنون خطا ناقلا للمياه وسرقوا أجزاء منه في منطقة عاطوف شرق بلدة طمون، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أتلفوا أيضا عدادات مياه، وأجزاء من شبكات ري تعود لمزارعين فلسطينيين في المنطقة.

وتشهد المنطقة تصعيدا متواصلا يتمثل في عمليات تجريف تنفذها القوات الإسرائيلية، إلى جانب اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ووفق مصادر محلية، أقام مستوطنون خيمة استيطانية بحماية من الجيش الإسرائيلي على أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين في قرية الرشايدة، شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن عشرات المستوطنين نصبوا الخيمة في المنطقة، فيما تجمع أهالي القرية احتجاجا على الخطوة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين في أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلق مستوطنون طريق المعرجات أمام حركة المركبات، واعتدوا على عدد منها في أثناء مرورها، ما أدى إلى حالة من الخوف والقلق في صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين يستخدمون الطريق يوميا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة، أن الاعتداء تسبب في إرباك حركة السير على طريق يُعد من أهم الممرات التي تربط وسط الضفة الغربية بمنطقة الأغوار.

وتشهد منطقة المعرجات ومحيطها تصاعدا في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، شملت إغلاق طرق رئيسية ومهاجمة مركبات فلسطينية، في ظل استمرار هذه الاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي 10 حزيران/ يونيو الجاري، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بقيادة ورعاية حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن تسليح آلاف المستوطنين أسهم في تصاعدها.

وقالت المنظمة إن "الحكومة الإسرائيلية تنفذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية، وسرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، وأمدّت المستوطنين بالأسلحة".

وفي السياق ذاته، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أخطر فلسطينيين بوقف البناء في عدد من المنازل والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب مدينة بيت لحم، بحجة "البناء دون ترخيص".

وأفاد شهود عيان بأن الإخطارات شملت 10 منازل قيد الإنشاء، إضافة إلى أعمال تشطيب منزل خاص، وغرفتين زراعيتين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف البناء الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية، عبر هدم المنازل أو إصدار أوامر بوقف البناء بذريعة "عدم الترخيص".

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي من طرف الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات رسمية.