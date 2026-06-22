بيت أمر: شهيدان أحدهما فتى برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال في منطقة بيت أمر شمال الخليل، خلال عملية عسكرية قرب إحدى المستوطنات، فيما احتجزت القوات جثماني الشهيدين وفتحت عمليات تمشيط في المنطقة.

استشهد فتى وشاب فلسطينيان، وأصيب شابان آخران، فجر الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة شهدت اقتحاما عسكريا للمنطقة.

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وأفادت مصادر محلية باستشهاد عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاما) ورضا سامي حسن عوض (15 عاما) من بلدة بيت أمر، بعد إطلاق النار عليهما قرب المستوطنة، قبل أن تقوم قوات الاحتلال باحتجاز جثمانيهما.

كما أصيب شابان آخران خلال الحادثة ذاتها، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين قرب المستوطنة، بزعم تنفيذهم أعمال إلقاء زجاجات حارقة وإشعال إطارات في المنطقة.

وأضاف أن القوات أسفرت عن مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة ثالث، مشيرًا إلى أن عمليات تمشيط واسعة نُفذت في محيط المنطقة، تزامنًا مع إخماد حرائق اندلعت قرب المستوطنة، مع استمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية.

تشهد بلدة بيت أمر في شمال الخليل اقتحامات وعمليات عسكرية متكررة من قبل قوات الاحتلال، وسط استمرار سقوط شهداء من أبنائها منذ بداية الحرب، في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية.

كما تزايدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب الجارية في قطاع غزة وتطورات التصعيد الإقليمي.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء منذ سنوات، في سياسة تهدف إلى حرمان عائلاتهم من وداعهم ودفنهم وفق الطقوس الإنسانية، وفق ما يؤكده الفلسطينيون.