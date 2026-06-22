مواجهات واعتقالات واعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة حملة اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اعتداء بالضرب. بالتوازي، واصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات طالت منشآت وممتلكات زراعية في عدد من القرى والبلدات، وسط عمليات دهم وتفتيش للمنازل.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات واعتداءات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق نتيجة إطلاق الغاز السام، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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في مدينة نابلس، أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب ناصر دويكات عقب مداهمة منزله في منطقة عسكر البلد شرقي المدينة، إضافة إلى اعتقال شاب آخر من حي المخفية غربي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحي رفيديا من جهة حاجز "صرة" العسكري بعدة آليات، وداهمت منزلا في بلدة بيت وزن غرب المدينة. وخلال الاقتحامات، اعتدى جنود الاحتلال على سيدة بالضرب في بلدة كفر قليل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، ذكرت مصادر محلية اعتقال الدكتور مازن الرنتيسي بعد اقتحام وتفتيش منزله في قرية رنتيس غرب رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البيرة واعتقلت الشاب إسلام الطويل من منزله. وفي بلدة شقبا غرب المحافظة، أقدم مستوطنون على إضرام النار في منشأة مخصصة للمركبات.

أما في محافظة جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال حي الخروبة في المدينة واعتقلت الشاب زياد السعدي عقب مداهمة منزله. وفي الوقت نفسه، نفذت القوات عمليات دهم وتفتيش في عدد من المنازل.

وفي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال بلدات صيدا وعلار شمال المدينة وبلدة بلعا شرقها، وفتشت منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل الجنود.

وفي محافظة سلفيت، أقدم مستوطنون على إحراق منشأة زراعية وعدد من أشجار الزيتون في بلدة كفر الديك غرب المدينة، في إطار اعتداءات متكررة على الممتلكات الزراعية.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين في نابلس وطولكرم نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال، حيث جرى إسعاف شاب تعرض للضرب خلال اقتحام قرية صيدا، بالإضافة إلى إسعاف سيدة تبلغ من العمر 50 عاما بعد الاعتداء عليها خلال اقتحام بلدة كفر قليل.