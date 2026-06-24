الاحتلال يخطر بوقف البناء في 15 منزلا ويهدم منشآت زراعية في الولجة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الولجة شمال غربي بيت لحم، وتسلّم إخطارات بوقف البناء لـ15 منزلا، فيما هدمت غرفتين زراعيتين وجدارا إسمنتيا، وسط تصاعد عمليات الهدم والتضييق على البناء الفلسطيني في مناطق "ج".

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في 15 منزلا ببلدة الولجة شمال غربي بيت لحم، كما هدمت غرفتين زراعيتين وجدارا إسمنتيا في البلدة، بذريعة البناء من دون ترخيص.

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وقال رئيس مجلس قروي الولجة، خضر الأعرج، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة "خلة السمك" شمالا، وسلمت إخطارات بوقف البناء لـ15 منزلا.

وأضاف الأعرج أن قوات الاحتلال هدمت كذلك غرفتين زراعيتين "كرفانين" وجدارا إسمنتيا في منطقة "السرج"، تعود ملكيتها لأحد المواطنين، وكانت تُستخدم لأغراض زراعية.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية أو إخطارها بوقف البناء، خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بموجب اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويؤكد الفلسطينيون أن الحصول على تراخيص بناء في هذه المناطق يكاد يكون مستحيلا، فيما تتسبب عمليات الهدم والإخطارات المتواصلة بتهجير عائلات فلسطينية والإضرار بمصادر رزقها.

وبحسب معطيات أممية، أدى هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية خلال عام 2025 إلى تهجير أكثر من 1700 فلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل توسع استيطاني متواصل وعمليات تجريف ومنع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت إسرائيل، في تقرير صدر خلال الشهر الجاري، بقيادة ورعاية ما وصفته بـ"حملة تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة أن دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات وتسليح آلاف المستوطنين أسهما في تصاعد هذه الانتهاكات.

ومنذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت العمليات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية عن استشهاد 1173 فلسطينيا وإصابة 12,666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.