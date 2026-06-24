الضفة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزل في اليامون واحتجاز جثمانه

أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب في بلدة اليامون غرب جنين، ما أسفر عن استشهاده واحتجاز جثمانه بعد محاصرة منزل.

استشهد الشاب محمد ناظم زايد (29 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه أثناء اقتحامها ومحاصرتها لمنزل في بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتحدثت تقارير عن استشهاد الشاب المصاب بعدما ترك ينزف في المكان، ثم جرى احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

الشهيد محمد ناظم زايد

وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب زايد برصاص قوة إسرائيلية خاصة بعد محاصرة منزل في بلدة اليامون، واحتجاز جثمانه.

وبحسب ما أفادت، فإن الاحتلال كان يطارد الشاب منذ أشهر، وهو مريض بالسرطان.

وقالت مصادر صحافية، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربين" تسللت إلى اليامون وحاصرت منزلا، وأطلقت النار صوب شاب كان بداخله، وأصابته بجروح، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأورد موقع "واللا" الإسرائيلي، أن قوة من وحدة "دوفدوفان" قتلت فلسطينيا أثناء عمليات لها في بلدة اليامون، وادعى التقرير أنه جرى إطلاق النار عليه بعدما هدد القوات التي عملت في المكان.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال ظهر، الأربعاء، بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الجيب، من دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلف الجدار العنصري بحي الطوري بشارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.